В Пермском крае впервые вылечили кота от коронавируса

03 декабря 2021 в 15:16 Размер текста - 17 +

На лечение кота собрали 226 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Активисты приюта «Матроскин» объявили о том, что их подопечный кот Блиц, которого 93 дня лечили от коронавируса, выздоровел. Об этом они сообщают в соцсетях. «Это настоящая победа! Блиц стал первым в Пермском крае котиком из приюта, который прошел лечение от коронавируса кошек», — пишет руководитель приюта Галя Море на своей странице «ВКонтакте». Сбор средств объявили в сентябре. Удалось собрать 225 891 руб., из которых 57,9 тыс. руб. ушло на сопутствующую терапию, а 168 тыс. — на покупку 42 флаконов лекарства. У кота был инфекционный перитонит (в брюшной полости скапливалась слизь), а также наблюдались проблемы с глазами. Такое заболевание встречалось у подопечных приюта и раньше, однако Блиц стал первым, кого удалось спасти. «По приходе домой [из ветеринарной клиники после последнего УЗИ] кот носится как ураган по квартире, радуется жизни!», — сообщает семья, в которой все время лечения Блиц был на передержке. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Активисты приюта «Матроскин» объявили о том, что их подопечный кот Блиц, которого 93 дня лечили от коронавируса, выздоровел. Об этом они сообщают в соцсетях. «Это настоящая победа! Блиц стал первым в Пермском крае котиком из приюта, который прошел лечение от коронавируса кошек», — пишет руководитель приюта Галя Море на своей странице «ВКонтакте». Сбор средств объявили в сентябре. Удалось собрать 225 891 руб., из которых 57,9 тыс. руб. ушло на сопутствующую терапию, а 168 тыс. — на покупку 42 флаконов лекарства. У кота был инфекционный перитонит (в брюшной полости скапливалась слизь), а также наблюдались проблемы с глазами. Такое заболевание встречалось у подопечных приюта и раньше, однако Блиц стал первым, кого удалось спасти. «По приходе домой [из ветеринарной клиники после последнего УЗИ] кот носится как ураган по квартире, радуется жизни!», — сообщает семья, в которой все время лечения Блиц был на передержке.