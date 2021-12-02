02 декабря 2021
01 декабря 2021

В Пермском крае впервые вылечили кота от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка кошек ко Дню города Екатеринбурга, кошка, кот, домашний питомец, порода мейн кун
На лечение кота собрали 226 тысяч рублей (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Активисты приюта «Матроскин» объявили о том, что их подопечный кот Блиц, которого 93 дня лечили от коронавируса, выздоровел. Об этом они сообщают в соцсетях.

«Это настоящая победа! Блиц стал первым в Пермском крае котиком из приюта, который прошел лечение от коронавируса кошек», — пишет руководитель приюта Галя Море на своей странице «ВКонтакте».

Сбор средств объявили в сентябре. Удалось собрать 225 891 руб., из которых 57,9 тыс. руб. ушло на сопутствующую терапию, а 168 тыс. — на покупку 42 флаконов лекарства. У кота был инфекционный перитонит (в брюшной полости скапливалась слизь), а также наблюдались проблемы с глазами. Такое заболевание встречалось у подопечных приюта и раньше, однако Блиц стал первым, кого удалось спасти. «По приходе домой [из ветеринарной клиники после последнего УЗИ] кот носится как ураган по квартире, радуется жизни!», — сообщает семья, в которой все время лечения Блиц был на передержке.

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Активисты приюта «Матроскин» объявили о том, что их подопечный кот Блиц, которого 93 дня лечили от коронавируса, выздоровел. Об этом они сообщают в соцсетях. «Это настоящая победа! Блиц стал первым в Пермском крае котиком из приюта, который прошел лечение от коронавируса кошек», — пишет руководитель приюта Галя Море на своей странице «ВКонтакте». Сбор средств объявили в сентябре. Удалось собрать 225 891 руб., из которых 57,9 тыс. руб. ушло на сопутствующую терапию, а 168 тыс. — на покупку 42 флаконов лекарства. У кота был инфекционный перитонит (в брюшной полости скапливалась слизь), а также наблюдались проблемы с глазами. Такое заболевание встречалось у подопечных приюта и раньше, однако Блиц стал первым, кого удалось спасти. «По приходе домой [из ветеринарной клиники после последнего УЗИ] кот носится как ураган по квартире, радуется жизни!», — сообщает семья, в которой все время лечения Блиц был на передержке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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