Партнеры «АСКО-страхование» прокомментировали отзыв лицензий

03 декабря 2021 в 15:31 Размер текста - 17 +

Из-за закрытия офисов страховой компании, пострадавшие вынуждены обращаться к юристам за защитой Фото: Илья Московец © URA.RU Компания «АСКО-страхование» обратилась в центральный банк России с просьбой пересмотреть обнаруженные нарушения в деятельности компании. Об этом URA.RU сообщил партнер компании. «Имеется внутренняя информация, что компания составила обращение в центральный банк России с просьбой пересмотреть нарушения, за которые их лишили лицензии. Не факт, что из этого что-то получится. На сегодняшний день только одной страховой компании удалось вернуть право заниматься деятельностью после отзыва лицензий», — сообщил URA.RU представитель юридической компании «Дозор», которая является партнером «АСКО — страхование». В юридической компании добавили, что договоры страхования нынешних клиентов перестают действовать через 45 дней, но это не относится к ОСАГО. Компенсационные выплаты по ОСАГО осуществляются от лица Российского союза автостраховщиков, и полисы будут действовать до окончания срока. Банк России отозвал лицензии у ПАО «АСКО-Страхование» за нарушения нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств. В компании была назначена временная администрация. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Компания «АСКО-страхование» обратилась в центральный банк России с просьбой пересмотреть обнаруженные нарушения в деятельности компании. Об этом URA.RU сообщил партнер компании. «Имеется внутренняя информация, что компания составила обращение в центральный банк России с просьбой пересмотреть нарушения, за которые их лишили лицензии. Не факт, что из этого что-то получится. На сегодняшний день только одной страховой компании удалось вернуть право заниматься деятельностью после отзыва лицензий», — сообщил URA.RU представитель юридической компании «Дозор», которая является партнером «АСКО — страхование». В юридической компании добавили, что договоры страхования нынешних клиентов перестают действовать через 45 дней, но это не относится к ОСАГО. Компенсационные выплаты по ОСАГО осуществляются от лица Российского союза автостраховщиков, и полисы будут действовать до окончания срока. Банк России отозвал лицензии у ПАО «АСКО-Страхование» за нарушения нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств. В компании была назначена временная администрация.