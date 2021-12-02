02 декабря 2021

Партнеры «АСКО-страхование» прокомментировали отзыв лицензий

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, страховка, осаго, деньги
Из-за закрытия офисов страховой компании, пострадавшие вынуждены обращаться к юристам за защитой Фото:

Компания «АСКО-страхование» обратилась в центральный банк России с просьбой пересмотреть обнаруженные нарушения в деятельности компании. Об этом URA.RU сообщил партнер компании.

«Имеется внутренняя информация, что компания составила обращение в центральный банк России с просьбой пересмотреть нарушения, за которые их лишили лицензии. Не факт, что из этого что-то получится. На сегодняшний день только одной страховой компании удалось вернуть право заниматься деятельностью после отзыва лицензий», — сообщил URA.RU представитель юридической компании «Дозор», которая является партнером «АСКО — страхование».

В юридической компании добавили, что договоры страхования нынешних клиентов перестают действовать через 45 дней, но это не относится к ОСАГО. Компенсационные выплаты по ОСАГО осуществляются от лица Российского союза автостраховщиков, и полисы будут действовать до окончания срока.

Банк России отозвал лицензии у ПАО «АСКО-Страхование» за нарушения нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств. В компании была назначена временная администрация.

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Компания «АСКО-страхование» обратилась в центральный банк России с просьбой пересмотреть обнаруженные нарушения в деятельности компании. Об этом URA.RU сообщил партнер компании. «Имеется внутренняя информация, что компания составила обращение в центральный банк России с просьбой пересмотреть нарушения, за которые их лишили лицензии. Не факт, что из этого что-то получится. На сегодняшний день только одной страховой компании удалось вернуть право заниматься деятельностью после отзыва лицензий», — сообщил URA.RU представитель юридической компании «Дозор», которая является партнером «АСКО — страхование». В юридической компании добавили, что договоры страхования нынешних клиентов перестают действовать через 45 дней, но это не относится к ОСАГО. Компенсационные выплаты по ОСАГО осуществляются от лица Российского союза автостраховщиков, и полисы будут действовать до окончания срока. Банк России отозвал лицензии у ПАО «АСКО-Страхование» за нарушения нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств. В компании была назначена временная администрация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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