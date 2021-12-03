Центробанк отозвал лицензию у «АСКО-Страхование»

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Клипарт. Москва, центробанк, банк россии, цбрф
ЦБ лишил лицензии одну из старейших страховых компаний России Фото:

Банк России отозвал лицензию у ПАО «АСКО-Страхование». В организации назначена временная администрация. Об этом сообщается в приказе регулятора, опубликованном на его официальном сайте.

«B cвязи с отзывом лицензии на осуществление страхования у ПАО „АСКО-Страхование“… назначить с 3 декабря 2021 года временную администрацию», — говорится в приказе ЦБ РФ. Функции временной администрации возложены на Агентство по страхованию вкладов. Причиной отзыва лицензии на осуществление страхования, по информации Центробанка, стали «нарушения… нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств».

Компания была основана в 1990 году в Челябинске, тогда она носила название «Южурал-АСКО». Нынешнее название получила в 2018 году. «АСКО-Страхование» работает в 35 регионах России. Является третьей по возрасту среди действующих страховых компаний в России.

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Банк России отозвал лицензию у ПАО «АСКО-Страхование». В организации назначена временная администрация. Об этом сообщается в приказе регулятора, опубликованном на его официальном сайте. «B cвязи с отзывом лицензии на осуществление страхования у ПАО „АСКО-Страхование“… назначить с 3 декабря 2021 года временную администрацию», — говорится в приказе ЦБ РФ. Функции временной администрации возложены на Агентство по страхованию вкладов. Причиной отзыва лицензии на осуществление страхования, по информации Центробанка, стали «нарушения… нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств». Компания была основана в 1990 году в Челябинске, тогда она носила название «Южурал-АСКО». Нынешнее название получила в 2018 году. «АСКО-Страхование» работает в 35 регионах России. Является третьей по возрасту среди действующих страховых компаний в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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