В Кургане закрыли отделение ковидного госпиталя

Больных коронавирусом лечили в госпитале с июля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Представители власти Курганской области приняли решение закрыть отделение для больных коронавирусом в областном госпитале для ветеранов войн. Об этом URA.RU сообщил источник из числа пациентов, которых обслуживает госпиталь.

«В курганском госпитале для ветеранов войн закрыли ковидное отделение. Пациентов перевели в областную больницу. Сейчас люди надеются, что госпиталь начнет работать в прежнем режиме и будет принимать плановых пациентов», — рассказал источник.

URA.RU в приемной госпиталя ответили, что ковидное отделение в нем закрыто, и учреждение работает в обычном режиме. В пресс-службу областного правительства URA.RU направило запрос по теме. На момент публикации новости ответ не был получен.

Сотрудники госпиталя занимались лечением больных коронавирусом с июля. Тогда в больницах региона планировалось развернуть 2000 коек для зараженных COVID-19.