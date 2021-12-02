02 декабря 2021

В Кургане закрыли отделение ковидного госпиталя

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор Сергей Муратов вручает медикам второй горбольницы кислородные концентраты. Курган, приемный покой, медики, врач, фельдшер
Больных коронавирусом лечили в госпитале с июля (архивное фото) Фото:
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Коронавирус COVID-19

Представители власти Курганской области приняли решение закрыть отделение для больных коронавирусом в областном госпитале для ветеранов войн. Об этом URA.RU сообщил источник из числа пациентов, которых обслуживает госпиталь.

«В курганском госпитале для ветеранов войн закрыли ковидное отделение. Пациентов перевели в областную больницу. Сейчас люди надеются, что госпиталь начнет работать в прежнем режиме и будет принимать плановых пациентов», — рассказал источник.

URA.RU в приемной госпиталя ответили, что ковидное отделение в нем закрыто, и учреждение работает в обычном режиме. В пресс-службу областного правительства URA.RU направило запрос по теме. На момент публикации новости ответ не был получен.

Сотрудники госпиталя занимались лечением больных коронавирусом с июля. Тогда в больницах региона планировалось развернуть 2000 коек для зараженных COVID-19.

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Представители власти Курганской области приняли решение закрыть отделение для больных коронавирусом в областном госпитале для ветеранов войн. Об этом URA.RU сообщил источник из числа пациентов, которых обслуживает госпиталь. «В курганском госпитале для ветеранов войн закрыли ковидное отделение. Пациентов перевели в областную больницу. Сейчас люди надеются, что госпиталь начнет работать в прежнем режиме и будет принимать плановых пациентов», — рассказал источник. URA.RU в приемной госпиталя ответили, что ковидное отделение в нем закрыто, и учреждение работает в обычном режиме. В пресс-службу областного правительства URA.RU направило запрос по теме. На момент публикации новости ответ не был получен. Сотрудники госпиталя занимались лечением больных коронавирусом с июля. Тогда в больницах региона планировалось развернуть 2000 коек для зараженных COVID-19.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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