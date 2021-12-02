В ЯНАО непривитых от COVID сотрудников будут отстранять от работы

03 декабря 2021 в 16:27 Размер текста - 17 +

Непривитые работник должны пройти вакцинацию от COVID или предоставить ПЦР тест Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В компании ООО «Уренгойский речной порт» будут отстранять от работы всех сотрудников, непривитых вакциной от COVID. Как рассказал URA.RU источник в организации, все работники обязаны предоставить справки о вакцинации или медотводы с ПЦР-тестами. «Приказываю всем работникам Общества предоставить справки о наличие антител или сертификат вакцинации. Не предоставившие справки работники могут быть отстранены от работы с 10.01.2022 года до момента прохождения вакцинации и предоставления сертификата в отдел кадров», — сообщил URA.RU источник в компании. Данный приказ подписал исполнительный директор ООО «Уренгойский речной порт» Антон Кадушников. До 8 декабря отдел кадров должен предоставить руководителю списки невакцинированных и тех, кто имеет медотвод или переболел COVID. Агентство направило запрос в ООО «Уренгойский речной порт». На момент публикации ответа не поступило. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В компании ООО «Уренгойский речной порт» будут отстранять от работы всех сотрудников, непривитых вакциной от COVID. Как рассказал URA.RU источник в организации, все работники обязаны предоставить справки о вакцинации или медотводы с ПЦР-тестами. «Приказываю всем работникам Общества предоставить справки о наличие антител или сертификат вакцинации. Не предоставившие справки работники могут быть отстранены от работы с 10.01.2022 года до момента прохождения вакцинации и предоставления сертификата в отдел кадров», — сообщил URA.RU источник в компании. Данный приказ подписал исполнительный директор ООО «Уренгойский речной порт» Антон Кадушников. До 8 декабря отдел кадров должен предоставить руководителю списки невакцинированных и тех, кто имеет медотвод или переболел COVID. Агентство направило запрос в ООО «Уренгойский речной порт». На момент публикации ответа не поступило.