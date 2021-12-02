02 декабря 2021
01 декабря 2021

В ЯНАО непривитых от COVID сотрудников будут отстранять от работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Непривитые работник должны пройти вакцинацию от COVID или предоставить ПЦР тест Фото:
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Коронавирус COVID-19

В компании ООО «Уренгойский речной порт» будут отстранять от работы всех сотрудников, непривитых вакциной от COVID. Как рассказал URA.RU источник в организации, все работники обязаны предоставить справки о вакцинации или медотводы с ПЦР-тестами.

«Приказываю всем работникам Общества предоставить справки о наличие антител или сертификат вакцинации. Не предоставившие справки работники могут быть отстранены от работы с 10.01.2022 года до момента прохождения вакцинации и предоставления сертификата в отдел кадров», — сообщил URA.RU источник в компании.

Данный приказ подписал исполнительный директор ООО «Уренгойский речной порт» Антон Кадушников. До 8 декабря отдел кадров должен предоставить руководителю списки невакцинированных и тех, кто имеет медотвод или переболел COVID.

Агентство направило запрос в ООО «Уренгойский речной порт». На момент публикации ответа не поступило.

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В компании ООО «Уренгойский речной порт» будут отстранять от работы всех сотрудников, непривитых вакциной от COVID. Как рассказал URA.RU источник в организации, все работники обязаны предоставить справки о вакцинации или медотводы с ПЦР-тестами. «Приказываю всем работникам Общества предоставить справки о наличие антител или сертификат вакцинации. Не предоставившие справки работники могут быть отстранены от работы с 10.01.2022 года до момента прохождения вакцинации и предоставления сертификата в отдел кадров», — сообщил URA.RU источник в компании. Данный приказ подписал исполнительный директор ООО «Уренгойский речной порт» Антон Кадушников. До 8 декабря отдел кадров должен предоставить руководителю списки невакцинированных и тех, кто имеет медотвод или переболел COVID. Агентство направило запрос в ООО «Уренгойский речной порт». На момент публикации ответа не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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