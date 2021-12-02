02 декабря 2021

В Челябинске детей закрыли в школе после сообщения о минировании

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, учебный класс, урок, класс, дети, школа, школьники, образование, школьное образование
Эвакуация детей не была проведена Фото:

В Челябинске учеников школы №4 не выпускали из классов после сообщения о минировании. В социальных сетях родители школьников пожаловались на бездействие администрации школы.

«При сообщении о минировании школы, наших детей просто взяли и закрыли в классах на время проверки школы на предмет взрывчатки! Как так? Просто взять и закрыть детей! Почему не было эвакуации?», — написала Татьяна П. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина добавила, что администрация школ обязана оперативно эвакуировать детей и сотрудников в безопасное место. По ее мнению, ответственность за сохранность детей должны нести не только представители министерства образования и ГУ МЧС области.

URA.RU связалось со школой, чтобы узнать, почему дети не были эвакуированы. В администрации школы пояснили, что к ним не поступало сообщений о минировании. Руководство было не в курсе, что ученики находятся в опасности.

Ранее в Челябинске оперативные службы получили сигналы о минировании сразу двух школ в городе. К школам №4 и №8 были стянуты сотрудники полиции. По заявлению пресс-службы Росгвардии региона, сигналы о минировании челябинских школ оказались ложными.

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В Челябинске учеников школы №4 не выпускали из классов после сообщения о минировании. В социальных сетях родители школьников пожаловались на бездействие администрации школы. «При сообщении о минировании школы, наших детей просто взяли и закрыли в классах на время проверки школы на предмет взрывчатки! Как так? Просто взять и закрыть детей! Почему не было эвакуации?», — написала Татьяна П. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ» в социальной сети «ВКонтакте». Женщина добавила, что администрация школ обязана оперативно эвакуировать детей и сотрудников в безопасное место. По ее мнению, ответственность за сохранность детей должны нести не только представители министерства образования и ГУ МЧС области. URA.RU связалось со школой, чтобы узнать, почему дети не были эвакуированы. В администрации школы пояснили, что к ним не поступало сообщений о минировании. Руководство было не в курсе, что ученики находятся в опасности. Ранее в Челябинске оперативные службы получили сигналы о минировании сразу двух школ в городе. К школам №4 и №8 были стянуты сотрудники полиции. По заявлению пресс-службы Росгвардии региона, сигналы о минировании челябинских школ оказались ложными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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