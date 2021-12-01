01 декабря 2021

В Челябинске «заминировали» две школы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в день голосования. Выборы президента РФ 2018. Челябинск, собака, кинолог, кабинки для голосования, минирование, терроризм, антитеррор, подозрительный предмет, омон
Сигнал о минировании оказался ложным (фото из архива) Фото:

В Челябинске оперативные службы 2 декабря получили сигнал о минировании сразу двух школ — №4 и №8. К образовательным заведениям стянуты полиция и сотрудники спецслужб. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе Росгвардии региона.

«Только что специалисты инженерной службы завершили обследование места предполагаемого минирования. Взрывчатых веществ не обнаружено», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

По заявлению Росгвардии, сигналы о минировании челябинских школ оказались ложными. В пресс-службе ГУ МВД отказались от комментариев.

Это уже не первый инцидент, связанный со школами в Челябинске. Ранее из школы №105 эвакуировали педагогов и школьников из-за возгорания электрического щитка.

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В Челябинске оперативные службы 2 декабря получили сигнал о минировании сразу двух школ — №4 и №8. К образовательным заведениям стянуты полиция и сотрудники спецслужб. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе Росгвардии региона. «Только что специалисты инженерной службы завершили обследование места предполагаемого минирования. Взрывчатых веществ не обнаружено», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. По заявлению Росгвардии, сигналы о минировании челябинских школ оказались ложными. В пресс-службе ГУ МВД отказались от комментариев. Это уже не первый инцидент, связанный со школами в Челябинске. Ранее из школы №105 эвакуировали педагогов и школьников из-за возгорания электрического щитка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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