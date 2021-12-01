В Челябинске «заминировали» две школы

В Челябинске оперативные службы 2 декабря получили сигнал о минировании сразу двух школ — №4 и №8. К образовательным заведениям стянуты полиция и сотрудники спецслужб. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе Росгвардии региона.
«Только что специалисты инженерной службы завершили обследование места предполагаемого минирования. Взрывчатых веществ не обнаружено», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
По заявлению Росгвардии, сигналы о минировании челябинских школ оказались ложными. В пресс-службе ГУ МВД отказались от комментариев.
Это уже не первый инцидент, связанный со школами в Челябинске. Ранее из школы №105 эвакуировали педагогов и школьников из-за возгорания электрического щитка.
В Челябинске оперативные службы 2 декабря получили сигнал о минировании сразу двух школ — №4 и №8. К образовательным заведениям стянуты полиция и сотрудники спецслужб. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе Росгвардии региона. «Только что специалисты инженерной службы завершили обследование места предполагаемого минирования. Взрывчатых веществ не обнаружено», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. По заявлению Росгвардии, сигналы о минировании челябинских школ оказались ложными. В пресс-службе ГУ МВД отказались от комментариев. Это уже не первый инцидент, связанный со школами в Челябинске. Ранее из школы №105 эвакуировали педагогов и школьников из-за возгорания электрического щитка.