В городе ЯНАО продлевают карантинные ограничения

03 декабря 2021 в 18:34 Размер текста - 17 +

Мэр Лабытнанги Марина Трескова заявил, что в городе 210 детей заболели ОРВИ и 104 — гриппом Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Власти города Лабытнанги (ЯНАО) продлевают ограничения на проведение массовых мероприятий в городе. Об этом сообщила мэр города Марина Трескова на своей странице в Instagram. «Рост числа заболеваемости ОРВИ и гриппом вынуждают продлить карантинные ограничения в городском округе до 11 декабря. Они касаются культурно-массовых мероприятий, участие в которых принимают дети. Это решение принято на очередном заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении мэра. Помимо этого, в городе ограничивают число участников тренировок и репетиций до 30 человек в группе. Также в городе за эту неделю зафиксировано уменьшение числа заболевших, но в городе 210 детей заболели ОРВИ и 104 ребенка болеет гриппом. Из-за этого закрыта 21 группа в детских садах и 68 школьных классов. На дистанционное обучение перешла школа №8, в которой занятия будут посещать только выпускники. Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги запретили все массовые мероприятия из-за роста заболеваемости COVID, ОРВИ и гриппа. Запрет на проведения мероприятий должен был закончиться 3 декабря. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти города Лабытнанги (ЯНАО) продлевают ограничения на проведение массовых мероприятий в городе. Об этом сообщила мэр города Марина Трескова на своей странице в Instagram. «Рост числа заболеваемости ОРВИ и гриппом вынуждают продлить карантинные ограничения в городском округе до 11 декабря. Они касаются культурно-массовых мероприятий, участие в которых принимают дети. Это решение принято на очередном заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении мэра. Помимо этого, в городе ограничивают число участников тренировок и репетиций до 30 человек в группе. Также в городе за эту неделю зафиксировано уменьшение числа заболевших, но в городе 210 детей заболели ОРВИ и 104 ребенка болеет гриппом. Из-за этого закрыта 21 группа в детских садах и 68 школьных классов. На дистанционное обучение перешла школа №8, в которой занятия будут посещать только выпускники. Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги запретили все массовые мероприятия из-за роста заболеваемости COVID, ОРВИ и гриппа. Запрет на проведения мероприятий должен был закончиться 3 декабря.