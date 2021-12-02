02 декабря 2021
01 декабря 2021

В городе ЯНАО продлевают карантинные ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар, Лабытнанги, Станция Обская, трескова марина
Мэр Лабытнанги Марина Трескова заявил, что в городе 210 детей заболели ОРВИ и 104 — гриппом Фото:

Власти города Лабытнанги (ЯНАО) продлевают ограничения на проведение массовых мероприятий в городе. Об этом сообщила мэр города Марина Трескова на своей странице в Instagram.

«Рост числа заболеваемости ОРВИ и гриппом вынуждают продлить карантинные ограничения в городском округе до 11 декабря. Они касаются культурно-массовых мероприятий, участие в которых принимают дети. Это решение принято на очередном заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении мэра.

Помимо этого, в городе ограничивают число участников тренировок и репетиций до 30 человек в группе. Также в городе за эту неделю зафиксировано уменьшение числа заболевших, но в городе 210 детей заболели ОРВИ и 104 ребенка болеет гриппом. Из-за этого закрыта 21 группа в детских садах и 68 школьных классов. На дистанционное обучение перешла школа №8, в которой занятия будут посещать только выпускники.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги запретили все массовые мероприятия из-за роста заболеваемости COVID, ОРВИ и гриппа. Запрет на проведения мероприятий должен был закончиться 3 декабря.

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Власти города Лабытнанги (ЯНАО) продлевают ограничения на проведение массовых мероприятий в городе. Об этом сообщила мэр города Марина Трескова на своей странице в Instagram. «Рост числа заболеваемости ОРВИ и гриппом вынуждают продлить карантинные ограничения в городском округе до 11 декабря. Они касаются культурно-массовых мероприятий, участие в которых принимают дети. Это решение принято на очередном заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении мэра. Помимо этого, в городе ограничивают число участников тренировок и репетиций до 30 человек в группе. Также в городе за эту неделю зафиксировано уменьшение числа заболевших, но в городе 210 детей заболели ОРВИ и 104 ребенка болеет гриппом. Из-за этого закрыта 21 группа в детских садах и 68 школьных классов. На дистанционное обучение перешла школа №8, в которой занятия будут посещать только выпускники. Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги запретили все массовые мероприятия из-за роста заболеваемости COVID, ОРВИ и гриппа. Запрет на проведения мероприятий должен был закончиться 3 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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