Тюменцы жалуются на огромные очереди в поликлиниках

03 декабря 2021 в 20:50 Размер текста - 17 +

Тюменцы часами вынуждены ждать своей очереди в больницах и поликлиниках Тюмени Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Тюмени часами вынуждены ждать своей очереди к врачам в городских поликлиниках № 5 и №8. Об этом они рассказали в беседе с URA.RU. При этом, по словам тюменцев, время ожидания службы неотложной помощи при вызове медиков на дом значительно сократилось. «Ситуация в поликлинике №8 не меняется месяцами. Записываешься к терапевту, приходишь, а перед тобой — полтора десятка человек. И каждого принимают минут по 20. Получается, что и сидишь в ожидании приема с утра до вечера», — пояснил один из тюменцев агентству. Другой житель города рассказал, что в городской поликлинике №5 сложилась аналогичная ситуация. «Для того, чтобы попасть на прием к терапевту, нужно потратить много времени и нервов. Очереди в больнице — просто огромные», — пояснил житель города URA.RU. Он добавил, что, при этом, служба неотложной помощи при вызове медиков на дом стала приезжать значительно быстрее, чем несколько месяцев назад. В региональном департаменте здравоохранения агентству рассказали, что в медучреждениях города действительно наблюдается большой наплыв пациентов. В частности, из-за пандемии коронавируса и сезонной заболеваемости ОРВИ. «Мы просим отнестись с пониманием, что может быть очередность — и в связи с этим просим иметь запас времени при посещении поликлиники, а также рассмотреть возможность посещения в часы, когда нагрузка существенно меньше», — сообщили там агентству. В региональном депздраве добавили, что речь идет о плановом посещении медучреждений. Там также отметили, что неотложная и экстренная медслужбы города работают в усиленном режиме. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители Тюмени часами вынуждены ждать своей очереди к врачам в городских поликлиниках № 5 и №8. Об этом они рассказали в беседе с URA.RU. При этом, по словам тюменцев, время ожидания службы неотложной помощи при вызове медиков на дом значительно сократилось. «Ситуация в поликлинике №8 не меняется месяцами. Записываешься к терапевту, приходишь, а перед тобой — полтора десятка человек. И каждого принимают минут по 20. Получается, что и сидишь в ожидании приема с утра до вечера», — пояснил один из тюменцев агентству. Другой житель города рассказал, что в городской поликлинике №5 сложилась аналогичная ситуация. «Для того, чтобы попасть на прием к терапевту, нужно потратить много времени и нервов. Очереди в больнице — просто огромные», — пояснил житель города URA.RU. Он добавил, что, при этом, служба неотложной помощи при вызове медиков на дом стала приезжать значительно быстрее, чем несколько месяцев назад. В региональном департаменте здравоохранения агентству рассказали, что в медучреждениях города действительно наблюдается большой наплыв пациентов. В частности, из-за пандемии коронавируса и сезонной заболеваемости ОРВИ. «Мы просим отнестись с пониманием, что может быть очередность — и в связи с этим просим иметь запас времени при посещении поликлиники, а также рассмотреть возможность посещения в часы, когда нагрузка существенно меньше», — сообщили там агентству. В региональном депздраве добавили, что речь идет о плановом посещении медучреждений. Там также отметили, что неотложная и экстренная медслужбы города работают в усиленном режиме.