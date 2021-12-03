03 декабря 2021

Германии предложили «список карательных мер» против России

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Новый посол Германии должен повилять на российскую агрессию против Украины, считает Мельник Фото:

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил новому канцлеру Германии Олафу Шольцу ввести список «жестких карательных мер» против России в связи с обостряющейся ситуацией на Украине. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

«Никогда еще опасность нападения Украины на Россию не была так реальна, чем в эти недели. <…> Украина лично призывает нового канцлера Олафа Шольца сразу после его избрания очень наглядно представить все серьезные последствия атаки на Украину», — заявил Мельник.

По словам украинского посла, ввести санкции против РФ Германии стоит уже к восьмому декабря. Мельник считает, что Россию следует исключить из международных организаций, прекратить импорт российского газа, нефти, угля и других ресурсов, заморозить государственные активы РФ заграницей, запретить немецкие инвестиции в РФ и отключить Россию от системы SWIFT.

Ранее президенты Литвы, Польши и Украины предложили ввести новые санкции против России из-за продолжающейся агрессии РФ против Украины. Главы трех государств составили совместное заявление, приуроченное к 30-летию признания Польшей и Литвой независимости Украины.

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил новому канцлеру Германии Олафу Шольцу ввести список «жестких карательных мер» против России в связи с обостряющейся ситуацией на Украине. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild. «Никогда еще опасность нападения Украины на Россию не была так реальна, чем в эти недели. <…> Украина лично призывает нового канцлера Олафа Шольца сразу после его избрания очень наглядно представить все серьезные последствия атаки на Украину», — заявил Мельник. По словам украинского посла, ввести санкции против РФ Германии стоит уже к восьмому декабря. Мельник считает, что Россию следует исключить из международных организаций, прекратить импорт российского газа, нефти, угля и других ресурсов, заморозить государственные активы РФ заграницей, запретить немецкие инвестиции в РФ и отключить Россию от системы SWIFT. Ранее президенты Литвы, Польши и Украины предложили ввести новые санкции против России из-за продолжающейся агрессии РФ против Украины. Главы трех государств составили совместное заявление, приуроченное к 30-летию признания Польшей и Литвой независимости Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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