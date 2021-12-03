Германии предложили «список карательных мер» против России 03 декабря 2021 в 23:49 Размер текста - 17 + Новый посол Германии должен повилять на российскую агрессию против Украины, считает Мельник Фото: Николай Бастриков © URA.RU Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил новому канцлеру Германии Олафу Шольцу ввести список «жестких карательных мер» против России в связи с обостряющейся ситуацией на Украине. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild. «Никогда еще опасность нападения Украины на Россию не была так реальна, чем в эти недели. <…> Украина лично призывает нового канцлера Олафа Шольца сразу после его избрания очень наглядно представить все серьезные последствия атаки на Украину», — заявил Мельник. По словам украинского посла, ввести санкции против РФ Германии стоит уже к восьмому декабря. Мельник считает, что Россию следует исключить из международных организаций, прекратить импорт российского газа, нефти, угля и других ресурсов, заморозить государственные активы РФ заграницей, запретить немецкие инвестиции в РФ и отключить Россию от системы SWIFT. Ранее президенты Литвы, Польши и Украины предложили ввести новые санкции против России из-за продолжающейся агрессии РФ против Украины. Главы трех государств составили совместное заявление, приуроченное к 30-летию признания Польшей и Литвой независимости Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил новому канцлеру Германии Олафу Шольцу ввести список «жестких карательных мер» против России в связи с обостряющейся ситуацией на Украине. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild. «Никогда еще опасность нападения Украины на Россию не была так реальна, чем в эти недели. <…> Украина лично призывает нового канцлера Олафа Шольца сразу после его избрания очень наглядно представить все серьезные последствия атаки на Украину», — заявил Мельник. По словам украинского посла, ввести санкции против РФ Германии стоит уже к восьмому декабря. Мельник считает, что Россию следует исключить из международных организаций, прекратить импорт российского газа, нефти, угля и других ресурсов, заморозить государственные активы РФ заграницей, запретить немецкие инвестиции в РФ и отключить Россию от системы SWIFT. Ранее президенты Литвы, Польши и Украины предложили ввести новые санкции против России из-за продолжающейся агрессии РФ против Украины. Главы трех государств составили совместное заявление, приуроченное к 30-летию признания Польшей и Литвой независимости Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям