Байден готовится ослабить Путина

04 декабря 2021 в 00:29 Размер текста - 17 +

Байден намерен защитить Украину от Путина Фото: Matt Slocum AP/TASS Президент США Джо Байден готовит комплекс инициатив, касающихся действий президента России Владимира Путина против Украины. С таким заявлением американский лидер выступил в Белом доме. «Что я делаю — так это составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для [президента России Владимира] Путина очень, очень трудным то, что, он, как опасаются люди, может сделать. Но это сейчас прорабатывается», — передает слова Байдена ТАСС. Он отметил, что постоянно поддерживает контакт с союзниками в Европе и на Украине. Ранее американские СМИ сообщили, что США предупредила своих союзников по НАТО о готовящемся вторжении войск РФ на Украину. По данным американской разведки, оно должно произойти в начале 2022 года, передает RT. Предполагается, что российские военные пересекут границу Украины со стороны Крыма и Беларуси. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данная информация является вбросом и нужна, чтобы нагнетать напряжение, сообщает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден готовит комплекс инициатив, касающихся действий президента России Владимира Путина против Украины. С таким заявлением американский лидер выступил в Белом доме. «Что я делаю — так это составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для [президента России Владимира] Путина очень, очень трудным то, что, он, как опасаются люди, может сделать. Но это сейчас прорабатывается», — передает слова Байдена ТАСС. Он отметил, что постоянно поддерживает контакт с союзниками в Европе и на Украине. Ранее американские СМИ сообщили, что США предупредила своих союзников по НАТО о готовящемся вторжении войск РФ на Украину. По данным американской разведки, оно должно произойти в начале 2022 года, передает RT. Предполагается, что российские военные пересекут границу Украины со стороны Крыма и Беларуси. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данная информация является вбросом и нужна, чтобы нагнетать напряжение, сообщает телеканал 360.