NYT: США предупредили о готовящемся вторжении России на Украину

США серьезно относятся к стягиванию российских войск на границу с Украиной Фото: Минобороны России/Евгений Кель

новость из сюжета Война на Украине

В скором времени российские военные могут вторгнуться на территорию Украины, и чтобы этому помешать, у американских властей осталось мало времени. Такую информацию публикует издание The New York Times.

«Директор национальной разведки Аврил Д. Хейнс проинформировала послов НАТО в Брюсселе о возможном военном вмешательстве России в Украине. Среди обсуждаемых тем была растущая угроза со стороны России», — пишет издание со ссылкой на собеседников из круга официальных лиц, который в курсе ситуации.

Отмечается также, что американское правительство не считает, что российские власти блефуют, стягивая свои войска к украинской границе. Однако, по словам официальных лиц, Россия еще не решила, что конкретно она намерена делать с войсками, которые она собрала возле Украины.

Ранее издание опубликовало статью, согласно которой Украина может воспринять как предательство курс администрации президента США на нормализацию отношений с Россией. Речь идет про переговоры между Россией и США по кибербезопасности, которые направлены на снижение напряженности в отношениях, уточняет Nation News.