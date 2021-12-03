Госсекретарь США заявил о скорых переговорах Байдена и Путина

04 декабря 2021 в 00:54 Размер текста - 17 +

Байден намерен разговаривать только с Путиным Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Лидеры США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут переговоры в самое ближайшее время. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в ходе интервью агентству Reuters, ведомство вело трансляцию на YouTube. «Я ожидаю, что они поговорят в самом ближайшем будущем», — заявил Блинкен. Он отметил, что важен непосредственный контакт двух президентов, так как решения в России принимает именно Путин. Кроме того, глава Госдепартамента предположил, что в ходе беседы Байден изложит Путину «сильное желание предсказуемости и стабильности в отношениях стран». Также он добавил, что президент США заявит о намерениях «не в качестве угрозы, а просто факта» решительно противодействовать агрессивным действиям России. Вашингтон, по его словам, не допустит, чтобы одно государство силой меняло границы другого, в том числе Украины. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин и Байден проведут встречу 7 декабря в формате видеосвязи. Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Путин и Байден на предстоящих переговорах обсудят ситуацию в Европе, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидеры США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут переговоры в самое ближайшее время. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в ходе интервью агентству Reuters, ведомство вело трансляцию на YouTube. «Я ожидаю, что они поговорят в самом ближайшем будущем», — заявил Блинкен. Он отметил, что важен непосредственный контакт двух президентов, так как решения в России принимает именно Путин. Кроме того, глава Госдепартамента предположил, что в ходе беседы Байден изложит Путину «сильное желание предсказуемости и стабильности в отношениях стран». Также он добавил, что президент США заявит о намерениях «не в качестве угрозы, а просто факта» решительно противодействовать агрессивным действиям России. Вашингтон, по его словам, не допустит, чтобы одно государство силой меняло границы другого, в том числе Украины. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин и Байден проведут встречу 7 декабря в формате видеосвязи. Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Путин и Байден на предстоящих переговорах обсудят ситуацию в Европе, пишет RT.