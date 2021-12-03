«Коммерсант»: Путин и Байден проведут переговоры 7 декабря

03 декабря 2021 в 11:53 Размер текста - 17 +

Беседа, скорее всего, состоится посредством видеоконференцсвязи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новые переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена могут состояться уже 7 декабря. Беседа, скорее всего, состоится посредством видеоконференцсвязи. О предполагаемой дате переговоров лидеров России и США сообщают источники «Коммерсанта». Однако, по их словам, дата переговоров окончательно не согласована. О том, что встреча Путина и Байдена может пройти до Нового года, ранее заявлял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, президенты обсудят ситуацию в сфере вооружений и события на Украине. Первая очная встреча Путина и Байдена состоялась в июне в Женеве. После встречи президент России и глава США подписали совместное заявление по стратегической стабильности. Оно стало единственным документом, принятым по итогам встречи. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новые переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена могут состояться уже 7 декабря. Беседа, скорее всего, состоится посредством видеоконференцсвязи. О предполагаемой дате переговоров лидеров России и США сообщают источники «Коммерсанта». Однако, по их словам, дата переговоров окончательно не согласована. О том, что встреча Путина и Байдена может пройти до Нового года, ранее заявлял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, президенты обсудят ситуацию в сфере вооружений и события на Украине. Первая очная встреча Путина и Байдена состоялась в июне в Женеве. После встречи президент России и глава США подписали совместное заявление по стратегической стабильности. Оно стало единственным документом, принятым по итогам встречи.