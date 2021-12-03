«Коммерсант»: Путин и Байден проведут переговоры 7 декабря

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Онлайн-совещание Президента РФ Владимира Путина с главами субъектов Российской Федерации. Москва, путин на экране
Беседа, скорее всего, состоится посредством видеоконференцсвязи Фото:

Новые переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена могут состояться уже 7 декабря. Беседа, скорее всего, состоится посредством видеоконференцсвязи.

О предполагаемой дате переговоров лидеров России и США сообщают источники «Коммерсанта». Однако, по их словам, дата переговоров окончательно не согласована.

О том, что встреча Путина и Байдена может пройти до Нового года, ранее заявлял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, президенты обсудят ситуацию в сфере вооружений и события на Украине.

Первая очная встреча Путина и Байдена состоялась в июне в Женеве. После встречи президент России и глава США подписали совместное заявление по стратегической стабильности. Оно стало единственным документом, принятым по итогам встречи.

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Новые переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена могут состояться уже 7 декабря. Беседа, скорее всего, состоится посредством видеоконференцсвязи. О предполагаемой дате переговоров лидеров России и США сообщают источники «Коммерсанта». Однако, по их словам, дата переговоров окончательно не согласована. О том, что встреча Путина и Байдена может пройти до Нового года, ранее заявлял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, президенты обсудят ситуацию в сфере вооружений и события на Украине. Первая очная встреча Путина и Байдена состоялась в июне в Женеве. После встречи президент России и глава США подписали совместное заявление по стратегической стабильности. Оно стало единственным документом, принятым по итогам встречи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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