03 декабря 2021

Международное агентство Fitch оценило кредитный рейтинг России

© Служба новостей «URA.RU»
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Fitch подтвердило кредитный рейтинг РФ Фото:

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне BBB со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

«Кредитный рейтинг России на уровне „BBB“ поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса и самым низким уровнем государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов», — передает ТАСС. Минфин РФ позитивно оценил данное решение агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика вернулась на допандемийный уровень развития. В счетной палате РФ спрогнозировали рост госдолга России, передает RT.

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне BBB со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства. «Кредитный рейтинг России на уровне „BBB“ поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса и самым низким уровнем государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов», — передает ТАСС. Минфин РФ позитивно оценил данное решение агентства. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика вернулась на допандемийный уровень развития. В счетной палате РФ спрогнозировали рост госдолга России, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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