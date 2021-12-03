Международное агентство Fitch оценило кредитный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне BBB со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.
«Кредитный рейтинг России на уровне „BBB“ поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса и самым низким уровнем государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов», — передает ТАСС. Минфин РФ позитивно оценил данное решение агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика вернулась на допандемийный уровень развития. В счетной палате РФ спрогнозировали рост госдолга России, передает RT.
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне BBB со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства. «Кредитный рейтинг России на уровне „BBB“ поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса и самым низким уровнем государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов», — передает ТАСС. Минфин РФ позитивно оценил данное решение агентства. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика вернулась на допандемийный уровень развития. В счетной палате РФ спрогнозировали рост госдолга России, передает RT.