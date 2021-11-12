Путин: экономика РФ вышла на допандемийный уровень

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Владимир Путин на заводе
Владимир Путин принял участие в заседании саммита АТЭС по видеосвязи (архивное фото) Фото:

Россия вернулась на допандемийный уровень развития экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Россия вернулась на допандемийный уровень развития экономики», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Путин добавил, что уровень роста ВВП России по итогам 2021 года составит 4,7%.

Также Путин оценил прогнозы по росту мирового ВВП. По словам президента России, рост мировой экономики в текущем году составит 5,9%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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