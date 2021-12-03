03 декабря 2021

В США запретили РФ вмешиваться в решения НАТО

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Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
России не следует вмешиваться в вопросы, обсуждаемые НАТО, заявила Псаки Фото:

РФ не должна пытаться влиять на решения НАТО о расширении альянса. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

«Вопрос о новых членах НАТО решают страны, входящие в альянс, а не Россия. Так это работало в прошлом и будет работать в будущем», — передает «Интерфакс» ответ Псаки на вопрос одного из журналистов, нужно ли прислушиваться к мнению Москвы по поводу расширения НАТО, в ходе брифинга. Помимо этого Псаки добавила, что на данный момент все провокации исходят от России, а нет от США или Украины.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО может дестабилизировать военную ситуацию в Европе. Для России это является чертой, за которую Западу не стоит заходить.

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РФ не должна пытаться влиять на решения НАТО о расширении альянса. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки. «Вопрос о новых членах НАТО решают страны, входящие в альянс, а не Россия. Так это работало в прошлом и будет работать в будущем», — передает «Интерфакс» ответ Псаки на вопрос одного из журналистов, нужно ли прислушиваться к мнению Москвы по поводу расширения НАТО, в ходе брифинга. Помимо этого Псаки добавила, что на данный момент все провокации исходят от России, а нет от США или Украины. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО может дестабилизировать военную ситуацию в Европе. Для России это является чертой, за которую Западу не стоит заходить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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