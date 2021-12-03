В США запретили РФ вмешиваться в решения НАТО

04 декабря 2021 в 04:35 Размер текста - 17 +

России не следует вмешиваться в вопросы, обсуждаемые НАТО, заявила Псаки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU РФ не должна пытаться влиять на решения НАТО о расширении альянса. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки. «Вопрос о новых членах НАТО решают страны, входящие в альянс, а не Россия. Так это работало в прошлом и будет работать в будущем», — передает «Интерфакс» ответ Псаки на вопрос одного из журналистов, нужно ли прислушиваться к мнению Москвы по поводу расширения НАТО, в ходе брифинга. Помимо этого Псаки добавила, что на данный момент все провокации исходят от России, а нет от США или Украины. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО может дестабилизировать военную ситуацию в Европе. Для России это является чертой, за которую Западу не стоит заходить. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

РФ не должна пытаться влиять на решения НАТО о расширении альянса. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки. «Вопрос о новых членах НАТО решают страны, входящие в альянс, а не Россия. Так это работало в прошлом и будет работать в будущем», — передает «Интерфакс» ответ Псаки на вопрос одного из журналистов, нужно ли прислушиваться к мнению Москвы по поводу расширения НАТО, в ходе брифинга. Помимо этого Псаки добавила, что на данный момент все провокации исходят от России, а нет от США или Украины. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО может дестабилизировать военную ситуацию в Европе. Для России это является чертой, за которую Западу не стоит заходить.