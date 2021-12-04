Политолог: два украинских региона готовы присоединиться к России

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Заседание экспертного клуба Регион в Регнум. Москва, марков сергей
Харьковская и Николаевская области готов войти в состав России, считает Сергей Марков Фото:

Жители Харьковской и Николаевской областей готовы присоединиться к России в случае проведения референдума на территории регионов. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

«Если бы такой референдум прошел в Харькове или в Николаеве, то в 2014 году за воссоединение с Россией проголосовали бы 90%. Сейчас бы это число уменьшилось на 10%, но это все равно явное большинство», — сказал Марков в разговоре с argimenti.ru.

Ранее политолог Юрий Кот заявил, что все регионы Юго-Востока Украина очень хотят войти в состав России. «Пророссийские настроения демонстрируют такие города, как Харьков, Одесса, Херсон, Николаев и Днепр», — отметил политолог.

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Жители Харьковской и Николаевской областей готовы присоединиться к России в случае проведения референдума на территории регионов. Об этом заявил политолог Сергей Марков. «Если бы такой референдум прошел в Харькове или в Николаеве, то в 2014 году за воссоединение с Россией проголосовали бы 90%. Сейчас бы это число уменьшилось на 10%, но это все равно явное большинство», — сказал Марков в разговоре с argimenti.ru. Ранее политолог Юрий Кот заявил, что все регионы Юго-Востока Украина очень хотят войти в состав России. «Пророссийские настроения демонстрируют такие города, как Харьков, Одесса, Херсон, Николаев и Днепр», — отметил политолог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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