ВОЗ приступит к проверке «Спутника V» в 2022 году

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Вакцинация ветеранов вторым компонентом вакцины
В ВОЗ ожидают уточненных данных о вакцине от РФ Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приедут в Россию с проверкой вакцины от коронавируса «Спутник V» не ранее января 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Представление данных [РФПИ о вакцине] ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ВОЗ.

Там сообщили, что в конце ноября они провели встречу с представителями РФПИ. Организация запросила дополнительные данные о качестве, безопасности и эффективности «Спутника V».

Ранее в РФПИ заявили, что ВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» из-за бюрократических препятствий. Сейчас российскую вакцину одобрили в 71 государстве, сообщает агентство Nation news.

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приедут в Россию с проверкой вакцины от коронавируса «Спутник V» не ранее января 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации. «Представление данных [РФПИ о вакцине] ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ВОЗ. Там сообщили, что в конце ноября они провели встречу с представителями РФПИ. Организация запросила дополнительные данные о качестве, безопасности и эффективности «Спутника V». Ранее в РФПИ заявили, что ВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» из-за бюрократических препятствий. Сейчас российскую вакцину одобрили в 71 государстве, сообщает агентство Nation news.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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