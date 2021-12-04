ВОЗ приступит к проверке «Спутника V» в 2022 году

В ВОЗ ожидают уточненных данных о вакцине от РФ Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приедут в Россию с проверкой вакцины от коронавируса «Спутник V» не ранее января 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Представление данных [РФПИ о вакцине] ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ВОЗ.

Там сообщили, что в конце ноября они провели встречу с представителями РФПИ. Организация запросила дополнительные данные о качестве, безопасности и эффективности «Спутника V».

Ранее в РФПИ заявили, что ВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» из-за бюрократических препятствий. Сейчас российскую вакцину одобрили в 71 государстве, сообщает агентство Nation news.