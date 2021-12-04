Мишустин заявил о готовности к проведению Expo-2030 в Москве

Михаил Мишустин заявил, что Москва готова к проведению Expo-2030 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что Всемирная универсальная выставка Expo-2030 состоится именно в Москве. Москва готова к проведению мероприятия, заявил он, выступая на церемонии открытия Национального дня России на Expo-2020 в Дубае.

«Принимая вас здесь, на открытии Национального дня России, мы рассчитываем увидеться с вами в 2030 году — в Москве, на церемонии открытия Всемирной универсальной выставки Expo-2020. Россия славится своим гостеприимством, весь мир вновь убедился в этом во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году и чемпионата мира по футболу в Москве в 2018 году», — приводятся слова Мишустина на сайте правительства РФ.

Премьер-министр РФ отметил, что Москва является динамично развивающимся мегаполис, в котором сочетаются история и инновации, памятники архитектуры и небоскребы, парки и новейшая транспортная инфраструктура. По его словам, Москва готова принять десятки миллионов гостей и сделать их пребывание комфортным и запоминающимся. Мишустин отметил, что Россия приложит все усилия, чтобы реализовать основную заявки «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира».

Ранее Москву выдвинули в качестве кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО» в 2030 году. Среди конкурентов РФ — Южная Корея, Саудовская Аравия, Италия.