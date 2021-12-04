Мишустин рассказал об историческом рекорде, поставленном Россией

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Товарооборот между странами превысил 4 млрд долларов, заявил Михаил Мишустин Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о рекордном товарообороте с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). По его словам, объем торговли за 2021 год достиг исторического максимума, превысив 4 млрд долларов.

«В прошлом году взаимный товарооборот [с ОАЭ] достиг рекордного уровня — 3,3 млрд долларов. А за 10 месяцев этого года объем двусторонней торговли вырос почти на 75% и превысил 4 млрд долларов. Это новый исторический максимум», — заявил Мишустин на церемонии открытия Национального дня России на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае.

Он также отметил, что страны активно развивают инвестиционное сотрудничество, в том числе, в энергетике, авиастроении, в частности, совместно производятся автомобили «Аурус». Мишустин заявил о перспективах сотрудничества РФ и ОАЭ в сфере ядерной энергии и космоса. Уже сейчас страны активно взаимодействуют в сферах образования и туризма, уточнил премьер-министр РФ.

Проведение выставки в Дубае должно было состояться в 2020 году, но было отложено из-за пандемии коронавируса. Выставка открылась 1 октября 2021 года и продлится до 31 марта 2022 года. Мишустин выразил надежду, что Expo-2030 состоится в Москве.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о рекордном товарообороте с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). По его словам, объем торговли за 2021 год достиг исторического максимума, превысив 4 млрд долларов. «В прошлом году взаимный товарооборот [с ОАЭ] достиг рекордного уровня — 3,3 млрд долларов. А за 10 месяцев этого года объем двусторонней торговли вырос почти на 75% и превысил 4 млрд долларов. Это новый исторический максимум», — заявил Мишустин на церемонии открытия Национального дня России на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае. Он также отметил, что страны активно развивают инвестиционное сотрудничество, в том числе, в энергетике, авиастроении, в частности, совместно производятся автомобили «Аурус». Мишустин заявил о перспективах сотрудничества РФ и ОАЭ в сфере ядерной энергии и космоса. Уже сейчас страны активно взаимодействуют в сферах образования и туризма, уточнил премьер-министр РФ. Проведение выставки в Дубае должно было состояться в 2020 году, но было отложено из-за пандемии коронавируса. Выставка открылась 1 октября 2021 года и продлится до 31 марта 2022 года. Мишустин выразил надежду, что Expo-2030 состоится в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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