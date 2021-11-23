Кремль устроит зачистку в «Единой России»

Руководство партии власти зачищают от представителей элитных группировок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле принято решение зачистить руководство «Единой России» от кланов, рассказал близкий к партии источник. По данным инсайдера, на съезде 4 декабря планируется большая ротация руководства ЕР. Несколько ключевых фигур из руководства партии заменят на равноудаленных от различных «околокремлевских элит» политиков. Таким образом, отмечает источник, Кремль намерен пресечь внурипартийные конфликты.

Ротация руководства ЕР на съезде 4 декабря не коснется лидера партии Дмитрия Медведева и главы Генсовета Андрея Турчака, поделился инсайдер. «На съезде планируют подтвердить их полномочия. Это близкие к президенту России Владимиру Путину люди: Медведев — его давний друг, а Турчак — сын друга. Они останутся в партийном руководстве и будут готовиться на прежних постах к президентским выборам 2024 года», — добавил собеседник URA.RU.

Председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь генсовета Андрей Турчак, по словам инсайдера, позиции сохранят Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из руководства ЕР ротация точно коснется должности главы Центрального исполкома партии: Александра Борисова, ушедшего работать замглавы фракции в Госдуме, сменит опытный партиец Александр Сидякин, в прошлом — глава администрации Башкирии и экс-депутат Госдумы. «Он координировал в партии связанный с ЖКХ проект „Школа грамотного потребителя“, поэтому знаком с Турчаком, как бывший депутат дружен со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а как бывший политтехнолог хорошо знаком политблоку Кремля», — рассказал инсайдер.

По данным источника URA.RU, замами секретаря генсовета ЕР станут вице-спикер Госдумы, экс-уполномоченный по правам ребенка в РФ (была в первой пятерке списке партии власти на выборах) Анна Кузнецова, глава фракции в Госдуме, экс-губернатор Дагестана Владимир Васильев и глава комитета по экологии в Госдуме, экс-министр природы РФ Дмитрий Кобылкин. «Обсуждается вхождение в генсовет [главврача больницы в Коммунарке Дениса] Проценко, [сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены] Шмелевой и [первого замглавы фракции в Госдуме Дмитрия] Вяткина. В руководящие органы партии может войти [первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена] Цунаева. Также в генсовете появятся новые люди из регионов. Обсуждаются фамилии врачей, которые были избраны в Госдуму в сентябре по партийным спискам, но позже отказались от мандатов», — пояснил инсайдер. Кроме того, по его данным, остается интрига: войдет ли в состав Высшего совета ЕР глава МИД Сергей Лавров. «Решения по этому вопросу нет, но такая возможность обсуждается», — пояснил инсайдер.

Экс-уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова ожидается на пост замсекретаря генсовета ЕР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источник подчеркивает, что ротация началась чуть ранее, а на съезде будет зафиксирована окончательно. Так, в 2020 году с должности замсекретаря генсовета убрали Ольгу Баталину (ныне — первый замминистра труда и соцзащиты РФ) и одного из опытных партийцев Виктора Селиверстова. «И Баталина, и Селиверстов — близкие к [спикеру Госдумы Вячеславу] Володину люди. В Кремле же стремятся сохранить нейтралитет между разными группами партийцев. Поэтому в руководящий состав партии вводят элитно нейтральных политиков, кроме разве что Кобылкина, которого считают человеком из команды [мэра Москвы Сергея] Собянина. Но и Кобылкин — не конфликтный политик, он договороспособен», — рассказал источник.

В ЕР официально подтвердили URA.RU, что ротация в партии, действительно, будет на съезде 4 декабря. «Это касается в частности генсовета. Будет отчетно-выборный съезд. Замена проводится в соответствии с уставом, мы ее обязаны делать. Партия взяла курс на обновление не только депутатского корпуса, но и своего руководящего состава, и этот курс будет реализовывать», — заверили в ЕР.

Заместителем секретаря генсовета партии может стать экс-помощник президента РФ Владимир Васильев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политтехнолог, работавший на выборах в Госдуму-2021, Сергей Тараканов называет Сидякина, Васильева и Кузнецову «элитно нейтральными». «Васильев сам по себе силен, он не только связан с силовиками, но и хорошо общается с президентом. Кузнецова в элитных конфликтах не замечена. Кобылкин был раньше связан с Собяниным, но сейчас получил собственное влияние. Если в высший совет войдет Лавров, он может укрепить позиции ЕР. Для него самого это тоже имиджевым минусом не будет. Шойгу, например, тоже в высший совет входит», — отметил Тараканов.

Основная задача Сидякина — «выстроить эффективную коммуникацию руководства партии с Кремлем», считает директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. «Выборы показали, что с такой коммуникацией слабовато. Кремль отодвинул ЕР, избирательной кампанией занимались, в основном, близкие связанные с ним, а не с партией, политтехнологи. Сидякин должен выстроить хороший контур взаимодействия» — считает Чадаев.

Нового главу ЦИК «Единой России» Александра Сидякина политологи считают равноудаленным от разных кланов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Назначение Сидякина говорит о том, что власти делают ставку на профессионализм больше, чем на принадлежность к элитам, считает глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), член высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов. «Сидякин — компетентный политический менеджер, он технологичен и дистанцирован от групп влияния. В его биографии сочетаются опыт депутата и куратора политического процесса в Башкирии. Такое назначение позитивно скажется на работе партии, ее региональных отделений и технологов», — заметил Орлов.

На возможные назначения в руководстве партии, по мнению руководителя агентства «Максимов — консалтинг», экс-начальника отдела агитации и пропаганды в ЦИК ЕР Андрея Максимова, влияют личный опыт работы новых лидеров, их возможность управлять ресурсами и сохранять идеологическую независимость. «Такой Сидякин. Кузнецова тоже имеет свое влияние, она была в лидерах партийного списка. Кобылкин нужен, в том числе, потому что он сможет выстроить экологическую повестку, которая и для партии, и для российской власти будет особенно актуальна, учитывая стратегию ООН по борьбе с изменением климата», — пояснил Максимов.