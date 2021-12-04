Глава Башкирии назвал главную задачу «Единой России»

04 декабря 2021 в 15:38 Размер текста - 17 +

По словам Радия Хабирова, партия ЕР успешно справляется со своей основной задачей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главной задачей партии «Единая Россия» является поддержка инициатив президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, ЕР успешно справляется с этой задачей. «Эти 20 лет — это период серьезного, в некотором смысле даже драматического развития нашей страны. И именно наша партия явилась той силой, которая держала политический каркас нашей страны, обеспечивала общественно-политическую стабильность. И самое главное — поддерживала инициативы нашего национального лидера, президента РФ. И, наверное, это одна из самых главных задач, и она будет впредь стоять перед нами всегда», — приводятся слова Хабирова на сайте партии. По словам главы Башкирии, Россия прошла непростой путь, из-за чего партии приходилось «принимать для себя очень сложные решения». «Но все это мы делали в интересах нашей страны, в интересах наших людей», — подчеркнул он. Сегодня, 4 декабря, в Москве состоялся заключительный этап съезда «Единой России». На нем был подведен итог работы партии за пять лет, а также утверждены планы дальнейшей работы фракции. Также на этом юбилейном ХХ съезде партия подвела итоги сентябрьских выборов в Госдуму. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Главной задачей партии «Единая Россия» является поддержка инициатив президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, ЕР успешно справляется с этой задачей. «Эти 20 лет — это период серьезного, в некотором смысле даже драматического развития нашей страны. И именно наша партия явилась той силой, которая держала политический каркас нашей страны, обеспечивала общественно-политическую стабильность. И самое главное — поддерживала инициативы нашего национального лидера, президента РФ. И, наверное, это одна из самых главных задач, и она будет впредь стоять перед нами всегда», — приводятся слова Хабирова на сайте партии. По словам главы Башкирии, Россия прошла непростой путь, из-за чего партии приходилось «принимать для себя очень сложные решения». «Но все это мы делали в интересах нашей страны, в интересах наших людей», — подчеркнул он. Сегодня, 4 декабря, в Москве состоялся заключительный этап съезда «Единой России». На нем был подведен итог работы партии за пять лет, а также утверждены планы дальнейшей работы фракции. Также на этом юбилейном ХХ съезде партия подвела итоги сентябрьских выборов в Госдуму.