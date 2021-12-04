Apple подала в суд на Россию

Американская компания Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС). В своем иске представители IT-гиганта потребовали от российского ведомства признать недействительными ряд правовых актов, на основании которых ФАС ранее обвинил Apple в монополии на рынке мобильных приложений.
«Apple оспаривает предупреждение, которое ей в конце августа выдала ФАС», — приводит РИА «Новости» информацию, полученную в антимонопольном ведомстве.
Поводом для иска стало обвинение Apple в возможной монополии на рынке мобильных приложений. В частности в ФАС уверены, что американская компания сознательно не информирует пользователей об альтернативных вариантах приобретения софта, кроме собственного магазина AppStore. Ведомство потребовало IT-гиганта устранить данные нарушения до конца сентября, однако ответных действий от Apple не последовало.
Американская компания Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС). В своем иске представители IT-гиганта потребовали от российского ведомства признать недействительными ряд правовых актов, на основании которых ФАС ранее обвинил Apple в монополии на рынке мобильных приложений. «Apple оспаривает предупреждение, которое ей в конце августа выдала ФАС», — приводит РИА «Новости» информацию, полученную в антимонопольном ведомстве. Поводом для иска стало обвинение Apple в возможной монополии на рынке мобильных приложений. В частности в ФАС уверены, что американская компания сознательно не информирует пользователей об альтернативных вариантах приобретения софта, кроме собственного магазина AppStore. Ведомство потребовало IT-гиганта устранить данные нарушения до конца сентября, однако ответных действий от Apple не последовало.