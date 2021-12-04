04 декабря 2021
03 декабря 2021
02 декабря 2021

В тюменской колонии погиб заключенный

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колючая проволока, заключенные, арест, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, преступник, место заключения, следственный изолятор, преступность, криминал
Заключенный работал в колонии уборщиком Фото:

В исправительной колонии и № 2 УФСИН по Тюменской области нашли тело 20-летнего заключенного, сообщили в соцсетях. Предполагается, что он совершил самоубийство.

В исправительной № 2 УФСИН по Тюменской области в субботу обнаружили тело 20-летнего заключенного, который работал уборщиком, сообщает telegram-канал «Тюменская уМоора». Предполагается, что он мог совершить самоубийство. По информации telegram-канала, это второй случай за прошедшую неделю среди заключенных, до этого умер работник столовой. Это также могло быть самоубийство.

В пресс-службе УФСИН по Тюменской области не ответили на звонок агентства. URA.RU направило им запрос, на момент публикации ответа не поступило.

Ранее руководство исправительной колонии №6 в Ишиме (Тюменская область) обвинили в доведении человека до суицида. Один из заключенных этой колонии Дмитрий Осипов обвинил администрацию в том, что они выбивали показания и довели до самоубийства заключенного Сергея Буланкова. Он заявил, что в колонии хотели скрыть обстоятельства смерти.

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В исправительной колонии и № 2 УФСИН по Тюменской области нашли тело 20-летнего заключенного, сообщили в соцсетях. Предполагается, что он совершил самоубийство. В исправительной № 2 УФСИН по Тюменской области в субботу обнаружили тело 20-летнего заключенного, который работал уборщиком, сообщает telegram-канал «Тюменская уМоора». Предполагается, что он мог совершить самоубийство. По информации telegram-канала, это второй случай за прошедшую неделю среди заключенных, до этого умер работник столовой. Это также могло быть самоубийство. В пресс-службе УФСИН по Тюменской области не ответили на звонок агентства. URA.RU направило им запрос, на момент публикации ответа не поступило. Ранее руководство исправительной колонии №6 в Ишиме (Тюменская область) обвинили в доведении человека до суицида. Один из заключенных этой колонии Дмитрий Осипов обвинил администрацию в том, что они выбивали показания и довели до самоубийства заключенного Сергея Буланкова. Он заявил, что в колонии хотели скрыть обстоятельства смерти.
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