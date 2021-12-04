В тюменской колонии погиб заключенный

05 декабря 2021 в 13:27 Размер текста - 17 +

Заключенный работал в колонии уборщиком Фото: Анна Майорова © URA.RU В исправительной колонии и № 2 УФСИН по Тюменской области нашли тело 20-летнего заключенного, сообщили в соцсетях. Предполагается, что он совершил самоубийство. В исправительной № 2 УФСИН по Тюменской области в субботу обнаружили тело 20-летнего заключенного, который работал уборщиком, сообщает telegram-канал «Тюменская уМоора». Предполагается, что он мог совершить самоубийство. По информации telegram-канала, это второй случай за прошедшую неделю среди заключенных, до этого умер работник столовой. Это также могло быть самоубийство. В пресс-службе УФСИН по Тюменской области не ответили на звонок агентства. URA.RU направило им запрос, на момент публикации ответа не поступило. Ранее руководство исправительной колонии №6 в Ишиме (Тюменская область) обвинили в доведении человека до суицида. Один из заключенных этой колонии Дмитрий Осипов обвинил администрацию в том, что они выбивали показания и довели до самоубийства заключенного Сергея Буланкова. Он заявил, что в колонии хотели скрыть обстоятельства смерти. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В исправительной колонии и № 2 УФСИН по Тюменской области нашли тело 20-летнего заключенного, сообщили в соцсетях. Предполагается, что он совершил самоубийство. В исправительной № 2 УФСИН по Тюменской области в субботу обнаружили тело 20-летнего заключенного, который работал уборщиком, сообщает telegram-канал «Тюменская уМоора». Предполагается, что он мог совершить самоубийство. По информации telegram-канала, это второй случай за прошедшую неделю среди заключенных, до этого умер работник столовой. Это также могло быть самоубийство. В пресс-службе УФСИН по Тюменской области не ответили на звонок агентства. URA.RU направило им запрос, на момент публикации ответа не поступило. Ранее руководство исправительной колонии №6 в Ишиме (Тюменская область) обвинили в доведении человека до суицида. Один из заключенных этой колонии Дмитрий Осипов обвинил администрацию в том, что они выбивали показания и довели до самоубийства заключенного Сергея Буланкова. Он заявил, что в колонии хотели скрыть обстоятельства смерти.