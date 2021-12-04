04 декабря 2021
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02 декабря 2021

В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хромая лошадь. Пермь, хромая лошадь
Каждый год пермяки приносят цветы к мемориалу жертвам пожара Фото:

В Перми 5 декабря вспоминают жертв пожара в клубе «Хромая лошадь». В 2009 году день рождения развлекательного заведения обернулся трагедией, унесшей жизни 156 человек. Почтить память погибших пермяки пришли в Сквер уральских добровольцев, передает корреспондент URA.RU с места событий.

С утра люди приходят в сквер, чтобы возложить цветы к памятнику жертвам пожара. В основном, это родственники и друзья погибших. Официальных церемоний предусмотрено не было. Если кто-либо из чиновников и пришел к мемориалу, то сделал это непублично. В instagram-аккаунте губернатора Прикамья Дмитрия Махонина появилось фото памятника с подписью: «05.12.2009. Помним». Глава Перми Алексей Демкин также ограничился коротким постом в соцсетях: «12 лет со дня страшного пожара в клубе „Хромая лошадь“. Светлая память погибшим».

Хромая лошадь. Пермь
Трагедия произошла в 2009 году, но пермякам ее не забыть
Фото:

Пожар в «Хромой лошади» начался ночью, во время празднования дня рождения клуба. Возгорание произошло из-за фейерверка, который попал в задекорированный потолок. Погибли 156 человек, пострадали более 200. Многие так и не восстановили здоровье, а несколько пострадавших скончались в последние годы. В память о жертвах в Перми установили памятник недалеко от места трагедии. В самом помещении клуба, которое несколько лет пустовало, теперь находится многофункциональный центр «Мои документы».

Хромая лошадь. Пермь
Друзья и родственники погибших возлагают цветы к мемориалу
Фото:
Хромая лошадь. Пермь
Имена жертв трагедии высечены в камне
Фото:
Хромая лошадь. Пермь
Цветы пермяки стали приносить с раннего утра
Фото:
Хромая лошадь. Пермь
В помещении бывшего клуба теперь МФЦ
Фото:

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В Перми 5 декабря вспоминают жертв пожара в клубе «Хромая лошадь». В 2009 году день рождения развлекательного заведения обернулся трагедией, унесшей жизни 156 человек. Почтить память погибших пермяки пришли в Сквер уральских добровольцев, передает корреспондент URA.RU с места событий. С утра люди приходят в сквер, чтобы возложить цветы к памятнику жертвам пожара. В основном, это родственники и друзья погибших. Официальных церемоний предусмотрено не было. Если кто-либо из чиновников и пришел к мемориалу, то сделал это непублично. В instagram-аккаунте губернатора Прикамья Дмитрия Махонина появилось фото памятника с подписью: «05.12.2009. Помним». Глава Перми Алексей Демкин также ограничился коротким постом в соцсетях: «12 лет со дня страшного пожара в клубе „Хромая лошадь“. Светлая память погибшим». Пожар в «Хромой лошади» начался ночью, во время празднования дня рождения клуба. Возгорание произошло из-за фейерверка, который попал в задекорированный потолок. Погибли 156 человек, пострадали более 200. Многие так и не восстановили здоровье, а несколько пострадавших скончались в последние годы. В память о жертвах в Перми установили памятник недалеко от места трагедии. В самом помещении клуба, которое несколько лет пустовало, теперь находится многофункциональный центр «Мои документы».
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