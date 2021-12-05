Володин запустил новый опрос после реакции на введение QR-кодов

Вячеслав Володин назвал трагедией распад СССР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил новый опрос, ему интересно, что думают люди о причинах распада СССР. До этого он спрашивал мнение граждан о введении QR-кодов, в соцсети высказались тысячи россиян.

«30 лет назад распался СССР. Это трагедия для всех нас: все, что защищали, строили и создавали на протяжении предыдущего времени, разрушилось», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Он прикрепил вопрос с пятью вариантами ответа, в котором проголосовали уже 15,4 тысячи человек. Среди вариантов: слабое руководство страны, предательство партийных элит, пустые полки в магазинах, иностранное вмешательство и отсутствие конкуренции в политике. Также Володин открыл комментарии под записью, их набралось более 3 тысяч.

Ранее Володин уже спрашивал мнение россиян в своем telegram-канале по поводу введения QR-кодов. По его словам, в Госдуму поступило более 120 тысяч официальных обращений. Он решил открыть комментарии, под записью высказались более 600 тысяч человек. Володин отметил, что важно изучить все конструктивные предложения. Политик сказал, что не справится один с наплывом сообщений и организует работу так, чтобы изучить все.