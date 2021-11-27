Володин дал обещание противникам QR-кодов

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Организационное собрание фракции политической партии
Вячеслав Володин проанализирует мнения за и против QR-кодов Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал рассмотреть все обращения по поводу законопроекта о введении QR-кодов. В комментариях высказывались и те, кто не одобряет инициативу.

«За прошедшие три дня получил от вас огромное количество сообщений, где вы высказываете свое мнение по поводу внесенных правительством в Госдуму законопроектов о QR-кодах. Не ожидал, что их будет так много. Для нас важно, чтобы все конструктивные предложения были изучены и учтены», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Володин планирует организовать работу так, чтобы ознакомиться со всеми комментариями. Он отметил, что один не справится с таким объемом сообщений. К 27 ноября под его записью набралось более 608 тысяч комментариев. Под его постом некоторые граждане высказались против повсеместного использования QR-кодов.

Володин опубликовал заявление о законопроектах о введении QR-кодов в своем telegram-канале 24 ноября. Он написал, что в Госдуме изучают официальные обращения от граждан по поводу QR-кодов, пишет RT. По его словам, важно принимать решения, не нарушающие права. Председатель Госдумы пояснил, что важна обратная связь и открыл комментарии. Кроме того, правительственные законопроекты разосланы для обсуждения в регионы, Совет Федерации и Общественную палату, напоминают Дни.ру.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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