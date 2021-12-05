В Тюменскую область придет резкое похолодание

В понедельник 6 декабря в Тюменской области средняя температура воздуха составит около пяти градусов ниже нуля. Об этом этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. При этом накануне в областном центре воздух прогревался до трех градусов тепла.
«Днем 6 декабря в Тюменской области ожидается до пяти градусов мороза. В ночь на 7 декабря в регионе похолодает до -19 градусов. Без осадков», — сообщают синоптики.
7 декабря похолодание продолжится. По данным Росгидрометцентра, днем в Тюменской области температура воздуха составит -13 градусов, ночью — до -21 градуса мороза.
В понедельник 6 декабря в Тюменской области средняя температура воздуха составит около пяти градусов ниже нуля. Об этом этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. При этом накануне в областном центре воздух прогревался до трех градусов тепла. «Днем 6 декабря в Тюменской области ожидается до пяти градусов мороза. В ночь на 7 декабря в регионе похолодает до -19 градусов. Без осадков», — сообщают синоптики. 7 декабря похолодание продолжится. По данным Росгидрометцентра, днем в Тюменской области температура воздуха составит -13 градусов, ночью — до -21 градуса мороза.