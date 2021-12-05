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В Тюменскую область придет резкое похолодание

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Ночами температура будет опускаться до -21 градусов Фото:

В понедельник 6 декабря в Тюменской области средняя температура воздуха составит около пяти градусов ниже нуля. Об этом этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. При этом накануне в областном центре воздух прогревался до трех градусов тепла.

«Днем 6 декабря в Тюменской области ожидается до пяти градусов мороза. В ночь на 7 декабря в регионе похолодает до -19 градусов. Без осадков», — сообщают синоптики.

7 декабря похолодание продолжится. По данным Росгидрометцентра, днем в Тюменской области температура воздуха составит -13 градусов, ночью — до -21 градуса мороза.

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В понедельник 6 декабря в Тюменской области средняя температура воздуха составит около пяти градусов ниже нуля. Об этом этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. При этом накануне в областном центре воздух прогревался до трех градусов тепла. «Днем 6 декабря в Тюменской области ожидается до пяти градусов мороза. В ночь на 7 декабря в регионе похолодает до -19 градусов. Без осадков», — сообщают синоптики. 7 декабря похолодание продолжится. По данным Росгидрометцентра, днем в Тюменской области температура воздуха составит -13 градусов, ночью — до -21 градуса мороза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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