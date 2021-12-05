Климатолог: треть населения Земли станут беженцами

06 декабря 2021 в 05:16 Размер текста - 17 +

Погодные аномалии будут становиться частым явлением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если человечество провалит план по сокращению отходов и выбросов, то к концу века три миллиарда человек станут беженцами из-за изменения климатических условий. Общее количество людей на Земле к тому моменту достигнет 10 миллиардов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. «Социологи говорят, что, если самый худший вариант, то есть, полный провал усилий человечества, то будет три миллиарда беженцев из десяти. Имеется в виду конец века, когда в мире будет 10 миллиардов человек, а трем придется переселиться. Это, конечно, недопустимо», — сказал Алексей Кокорин. Кокорин отметил, что в мире появится три миллиарда беженцев, если потеплеет на четыре градуса в среднем. «Сейчас все усилия мирового сообщества направлены, на то, что бы этого не допустить. Дождь в декабре в Екатеринбурге можно пережить. Но волна жары, которая была в Москве в этом июле, если будет каждый год, то это пережить нормальным образом нельзя», — заключил директор климатической программы WWF. На данный момент средняя глобальная температура выросла больше, чем на один градус по сравнению с показателями XIX века, напомнил климатолог. Сейчас она продолжает увеличиваться, что приводит к учащению погодных аномалий по всей планете, добавил собеседник агентства. «Когда глобальное потепление достигнет двух градусов Цельсия, то это погодные аномалии будут в три раза чаще, чем сейчас. Я не могу сказать, что дождь и плюсовая температура в декабре в Екатеринбурге будет три раза за десять лет, но, в целом, тенденция такая», — уточнил он. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если человечество провалит план по сокращению отходов и выбросов, то к концу века три миллиарда человек станут беженцами из-за изменения климатических условий. Общее количество людей на Земле к тому моменту достигнет 10 миллиардов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. «Социологи говорят, что, если самый худший вариант, то есть, полный провал усилий человечества, то будет три миллиарда беженцев из десяти. Имеется в виду конец века, когда в мире будет 10 миллиардов человек, а трем придется переселиться. Это, конечно, недопустимо», — сказал Алексей Кокорин. Кокорин отметил, что в мире появится три миллиарда беженцев, если потеплеет на четыре градуса в среднем. «Сейчас все усилия мирового сообщества направлены, на то, что бы этого не допустить. Дождь в декабре в Екатеринбурге можно пережить. Но волна жары, которая была в Москве в этом июле, если будет каждый год, то это пережить нормальным образом нельзя», — заключил директор климатической программы WWF. На данный момент средняя глобальная температура выросла больше, чем на один градус по сравнению с показателями XIX века, напомнил климатолог. Сейчас она продолжает увеличиваться, что приводит к учащению погодных аномалий по всей планете, добавил собеседник агентства. «Когда глобальное потепление достигнет двух градусов Цельсия, то это погодные аномалии будут в три раза чаще, чем сейчас. Я не могу сказать, что дождь и плюсовая температура в декабре в Екатеринбурге будет три раза за десять лет, но, в целом, тенденция такая», — уточнил он.