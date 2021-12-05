Морское управление Польши подтвердило задержание судна из России

05 декабря 2021 в 23:46 Размер текста - 17 +

Морским пограничникам пришлось вмешаться из-за риска выхода судна на мель Фото: Владимир Андреев © URA.RU В польском Морском управлении подтвердили информацию о задержании российского многоцелевого корабля (сухогруза) «Руслана» в Балтийском море. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В ночь с 3 на 4 декабря судно, плавающее под российским флагом по пути из Клайпеды в Северный порт Гданьска, сошло с назначенного фарватера и не отвечало на вызовы службы, которая непрерывно ведет мониторинг движения судов. Судно также не отвечало на вызовы капитана порта Гданьск», — передает сообщение пресс-службы Морского управления Польши РБК. Из-за того, что управление не получило ответа на вызовы, оно привлекло Морской департамент пограничной охраны и подразделение Морской поисково-спасательной службы с просьбой вмешаться из-за «высокой вероятности возникновения угрозы в морском движении и риска выхода на мель в районе Собешевского острова». Полиция уже уведомлена о происшествии. «Инспектор Государственной портовой инспекции Морского управления Гдыни при содействии офицеров пограничной службы проинспектировал судно. На его основании составлена нота о задержании судна», — добавили в ведомстве. Ранее сообщалось о задержании сухогруза «Руслана» с государственным флагом России возле острова Собешево (Польша). В результате проверки польские пограничники обнаружили, что экипаж находился в состоянии алкогольного опьянения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В польском Морском управлении подтвердили информацию о задержании российского многоцелевого корабля (сухогруза) «Руслана» в Балтийском море. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В ночь с 3 на 4 декабря судно, плавающее под российским флагом по пути из Клайпеды в Северный порт Гданьска, сошло с назначенного фарватера и не отвечало на вызовы службы, которая непрерывно ведет мониторинг движения судов. Судно также не отвечало на вызовы капитана порта Гданьск», — передает сообщение пресс-службы Морского управления Польши РБК. Из-за того, что управление не получило ответа на вызовы, оно привлекло Морской департамент пограничной охраны и подразделение Морской поисково-спасательной службы с просьбой вмешаться из-за «высокой вероятности возникновения угрозы в морском движении и риска выхода на мель в районе Собешевского острова». Полиция уже уведомлена о происшествии. «Инспектор Государственной портовой инспекции Морского управления Гдыни при содействии офицеров пограничной службы проинспектировал судно. На его основании составлена нота о задержании судна», — добавили в ведомстве. Ранее сообщалось о задержании сухогруза «Руслана» с государственным флагом России возле острова Собешево (Польша). В результате проверки польские пограничники обнаружили, что экипаж находился в состоянии алкогольного опьянения.