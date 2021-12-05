Многоцелевой корабль (сухогруз) «Руслана» с государственным флагом России задержали польские пограничники. Об этом пишет морской портал portalmorski.pl.
«Корабль совершил крутой поворот на 180° примерно в километре от края пляжа, после чего зашел на якорную стоянку в порту Гданьска. Пограничники поднялись на борт российского корабля и проверили трезвость экипажа, граждан России. У капитана была почти промилле алкоголя, у двух офицеров — около 1,5 промилле», — сообщает издание.
Отмечается также, что причиной, по которой на судно обратили внимание пограничники, стало возможное столкновение с сушей. Он стремительно приближался к пляжу на острове Собешево (что и стало причиной резкого поворота) и не реагировал на предупреждения по радио и других служб. Сухогруз догнало скоростное спасательное судно Wind и пограничное судно.
Многоцелевой корабль (сухогруз) «Руслана» с государственным флагом России задержали польские пограничники. Об этом пишет морской портал portalmorski.pl. «Корабль совершил крутой поворот на 180° примерно в километре от края пляжа, после чего зашел на якорную стоянку в порту Гданьска. Пограничники поднялись на борт российского корабля и проверили трезвость экипажа, граждан России. У капитана была почти промилле алкоголя, у двух офицеров — около 1,5 промилле», — сообщает издание. Отмечается также, что причиной, по которой на судно обратили внимание пограничники, стало возможное столкновение с сушей. Он стремительно приближался к пляжу на острове Собешево (что и стало причиной резкого поворота) и не реагировал на предупреждения по радио и других служб. Сухогруз догнало скоростное спасательное судно Wind и пограничное судно.