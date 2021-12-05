СМИ: в Польше задержали российский сухогруз с пьяным экипажем. Видео

05 декабря 2021 в 13:29 Размер текста - 17 +

Сухогруз чуть не столкнулся с сушей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Многоцелевой корабль (сухогруз) «Руслана» с государственным флагом России задержали польские пограничники. Об этом пишет морской портал portalmorski.pl. «Корабль совершил крутой поворот на 180° примерно в километре от края пляжа, после чего зашел на якорную стоянку в порту Гданьска. Пограничники поднялись на борт российского корабля и проверили трезвость экипажа, граждан России. У капитана была почти промилле алкоголя, у двух офицеров — около 1,5 промилле», — сообщает издание. Отмечается также, что причиной, по которой на судно обратили внимание пограничники, стало возможное столкновение с сушей. Он стремительно приближался к пляжу на острове Собешево (что и стало причиной резкого поворота) и не реагировал на предупреждения по радио и других служб. Сухогруз догнало скоростное спасательное судно Wind и пограничное судно. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Многоцелевой корабль (сухогруз) «Руслана» с государственным флагом России задержали польские пограничники. Об этом пишет морской портал portalmorski.pl. «Корабль совершил крутой поворот на 180° примерно в километре от края пляжа, после чего зашел на якорную стоянку в порту Гданьска. Пограничники поднялись на борт российского корабля и проверили трезвость экипажа, граждан России. У капитана была почти промилле алкоголя, у двух офицеров — около 1,5 промилле», — сообщает издание. Отмечается также, что причиной, по которой на судно обратили внимание пограничники, стало возможное столкновение с сушей. Он стремительно приближался к пляжу на острове Собешево (что и стало причиной резкого поворота) и не реагировал на предупреждения по радио и других служб. Сухогруз догнало скоростное спасательное судно Wind и пограничное судно.