Минтруд изменит порядок получения пенсий для некоторых россиян

06 декабря 2021 в 02:47 Размер текста - 17 +

Минтруд изменит правила получения пенсий для двух категорий россиян Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России планируют изменить порядок единовременного получения накоплений. Об изменениях в правилах выплат пенсий сообщили в Минтруде. «Это две группы граждан. Первая — социально незащищенные люди, которые получают пенсию по потере кормильца и инвалидности. Вторая группа людей — это граждане, у которых трудовой стаж слишком мал для назначения им страховой пенсии по старости, а также имеется недобор по пенсионным баллам. Сюда относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет», — сообщает МК . Отмечается. Что новшества коснутся людей, кто имеет право получить пенсионные накопления сразу. Новые правила начнут действовать с 1 июля 2022 года. Сообщается, что подать заявление на получение пенсии можно будет через интернет-портал «Госуслуги». Новые правила существенно могут изменить взаимодействие получателей выплат с чиновниками Пенсионного фонда РФ (ПФР). Кроме того, изменятся сроки для получения единовременной выплаты. За ней повторно можно будет обратиться лишь через 5 лет. С 2022 года будут проиндексированы пенсионные выплаты у некоторых категорий россиян. С 1 апреля должны повысить социальные пенсии на 7,7%. У военных и сотрудников силовых структур рост социальных выплат составит 4,3%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России планируют изменить порядок единовременного получения накоплений. Об изменениях в правилах выплат пенсий сообщили в Минтруде. «Это две группы граждан. Первая — социально незащищенные люди, которые получают пенсию по потере кормильца и инвалидности. Вторая группа людей — это граждане, у которых трудовой стаж слишком мал для назначения им страховой пенсии по старости, а также имеется недобор по пенсионным баллам. Сюда относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет», — сообщает МК. Отмечается. Что новшества коснутся людей, кто имеет право получить пенсионные накопления сразу. Новые правила начнут действовать с 1 июля 2022 года. Сообщается, что подать заявление на получение пенсии можно будет через интернет-портал «Госуслуги». Новые правила существенно могут изменить взаимодействие получателей выплат с чиновниками Пенсионного фонда РФ (ПФР). Кроме того, изменятся сроки для получения единовременной выплаты. За ней повторно можно будет обратиться лишь через 5 лет. С 2022 года будут проиндексированы пенсионные выплаты у некоторых категорий россиян. С 1 апреля должны повысить социальные пенсии на 7,7%. У военных и сотрудников силовых структур рост социальных выплат составит 4,3%.