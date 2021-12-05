Треть врачей в России выступили против закона о QR-кодах

Треть врачей в России не поддерживают повсеместное введение QR-кодов. Об этом говорят результаты опроса, который проводился мобильным приложении «Справочник врача».
В России больше трети врачей (36,5%) высказались против законопроектов о QR-кодах с ограничениями для невакцинированных. Еще 24,6% поддерживают инициативу, передает РБК со ссылкой на опрос в приложении. Среди опрошенных 17% поддержали, но с оговоркой расширить предлагаемые ограничения. Поддерживают законопроект, но с условием сократить предполагаемые ограничения 21,9% респондентов.
«Мнения медиков насчет введения обязательной вакцинации разделились примерно поровну: 49,7% поддерживают такую меру, 50,3% — нет», — пишет РБК. В опросе участвовали более 3 тысяч человек.
Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Предлагается проверять сертификат вакцинации в транспорте и других общественных местах. Решение пока не принято, законопроект могут рассмотреть в декабре. Регионы поддержали систему QR-кодов, передает ОТР. Кандидат медицинских наук, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный объяснил в разговоре с URA.RU скептическое отношение граждан к QR-кодам. Он считает, что россияне будут положительно относиться к инициативе, если государство введет стимулирующие меры за вакцинацию, а не наказывающие.
Треть врачей в России не поддерживают повсеместное введение QR-кодов. Об этом говорят результаты опроса, который проводился мобильным приложении «Справочник врача». В России больше трети врачей (36,5%) высказались против законопроектов о QR-кодах с ограничениями для невакцинированных. Еще 24,6% поддерживают инициативу, передает РБК со ссылкой на опрос в приложении. Среди опрошенных 17% поддержали, но с оговоркой расширить предлагаемые ограничения. Поддерживают законопроект, но с условием сократить предполагаемые ограничения 21,9% респондентов. «Мнения медиков насчет введения обязательной вакцинации разделились примерно поровну: 49,7% поддерживают такую меру, 50,3% — нет», — пишет РБК. В опросе участвовали более 3 тысяч человек. Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Предлагается проверять сертификат вакцинации в транспорте и других общественных местах. Решение пока не принято, законопроект могут рассмотреть в декабре. Регионы поддержали систему QR-кодов, передает ОТР. Кандидат медицинских наук, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный объяснил в разговоре с URA.RU скептическое отношение граждан к QR-кодам. Он считает, что россияне будут положительно относиться к инициативе, если государство введет стимулирующие меры за вакцинацию, а не наказывающие.