Треть врачей в России выступили против закона о QR-кодах

06 декабря 2021 в 09:44 Размер текста - 17 +

Поддержали введение QR-кодов 24,6% опрошенных Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Треть врачей в России не поддерживают повсеместное введение QR-кодов. Об этом говорят результаты опроса, который проводился мобильным приложении «Справочник врача». В России больше трети врачей (36,5%) высказались против законопроектов о QR-кодах с ограничениями для невакцинированных. Еще 24,6% поддерживают инициативу, передает РБК со ссылкой на опрос в приложении. Среди опрошенных 17% поддержали, но с оговоркой расширить предлагаемые ограничения. Поддерживают законопроект, но с условием сократить предполагаемые ограничения 21,9% респондентов. «Мнения медиков насчет введения обязательной вакцинации разделились примерно поровну: 49,7% поддерживают такую меру, 50,3% — нет», — пишет РБК. В опросе участвовали более 3 тысяч человек. Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Предлагается проверять сертификат вакцинации в транспорте и других общественных местах. Решение пока не принято, законопроект могут рассмотреть в декабре. Регионы поддержали систему QR-кодов, передает ОТР. Кандидат медицинских наук, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный объяснил в разговоре с URA.RU скептическое отношение граждан к QR-кодам. Он считает, что россияне будут положительно относиться к инициативе, если государство введет стимулирующие меры за вакцинацию, а не наказывающие. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Треть врачей в России не поддерживают повсеместное введение QR-кодов. Об этом говорят результаты опроса, который проводился мобильным приложении «Справочник врача». В России больше трети врачей (36,5%) высказались против законопроектов о QR-кодах с ограничениями для невакцинированных. Еще 24,6% поддерживают инициативу, передает РБК со ссылкой на опрос в приложении. Среди опрошенных 17% поддержали, но с оговоркой расширить предлагаемые ограничения. Поддерживают законопроект, но с условием сократить предполагаемые ограничения 21,9% респондентов. «Мнения медиков насчет введения обязательной вакцинации разделились примерно поровну: 49,7% поддерживают такую меру, 50,3% — нет», — пишет РБК. В опросе участвовали более 3 тысяч человек. Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Предлагается проверять сертификат вакцинации в транспорте и других общественных местах. Решение пока не принято, законопроект могут рассмотреть в декабре. Регионы поддержали систему QR-кодов, передает ОТР. Кандидат медицинских наук, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный объяснил в разговоре с URA.RU скептическое отношение граждан к QR-кодам. Он считает, что россияне будут положительно относиться к инициативе, если государство введет стимулирующие меры за вакцинацию, а не наказывающие.