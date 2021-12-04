В Госдуме объяснили скептическое отношение россиян к QR-кодам

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Алексей Куринный раскрыл, как повысить одобрение QR-кодов россиянами Фото:

Россияне начнут положительно относиться к QR-кодам только в том случае, только если государство начнет стимулировать людей к вакцинации. Таким мнением с URA.RU поделился кандидат медицинских наук, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Отношение изменится только в том случае, если QR-коды станут методом стимулирования, а не наказания. Например, владельцы кодов могли бы посещать рестораны и массовые мероприятия сверх той наполняемости, которую устанавливает Роспотребнадзор. Также вакцинированные стали бы получать скидки на проезд в общественном транспорте или же дополнительные дни к отпуску», — сказал Куринный в разговоре с URA.RU.

По словам депутата, решение правительства России об изменении названия QR-кодов бесполезно. «С названием нужно было решать раньше, когда все только начиналось. Сейчас уже навряд ли подействует. На мой взгляд, абсолютно декоративное и бесполезное новшество», — подытожил он.

Администрация президента и правительство России продумывает документ для привитых и переболевших COVID, который заменит QR-код. Подразумевается, что такое нововведение позволит свести к минимуму использование данного термина из-за негативного отношения к нему россиян.

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Россияне начнут положительно относиться к QR-кодам только в том случае, только если государство начнет стимулировать людей к вакцинации. Таким мнением с URA.RU поделился кандидат медицинских наук, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. «Отношение изменится только в том случае, если QR-коды станут методом стимулирования, а не наказания. Например, владельцы кодов могли бы посещать рестораны и массовые мероприятия сверх той наполняемости, которую устанавливает Роспотребнадзор. Также вакцинированные стали бы получать скидки на проезд в общественном транспорте или же дополнительные дни к отпуску», — сказал Куринный в разговоре с URA.RU. По словам депутата, решение правительства России об изменении названия QR-кодов бесполезно. «С названием нужно было решать раньше, когда все только начиналось. Сейчас уже навряд ли подействует. На мой взгляд, абсолютно декоративное и бесполезное новшество», — подытожил он. Администрация президента и правительство России продумывает документ для привитых и переболевших COVID, который заменит QR-код. Подразумевается, что такое нововведение позволит свести к минимуму использование данного термина из-за негативного отношения к нему россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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