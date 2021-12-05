Смертность в Курганской области резко возросла

В Курганской области смертность выросла на 21% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за десять месяцев 2021 года умерло 13 488 человек. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в данных Росстата.

«Прирост смертности в период с января по октябрь 2021 года составил 2335 человек. Это 21% от статистических данных за такой же период прошлого года», — говорится в таблице «Сведения о числе зарегистрированных родившихся, умерших, браков и разводов». Коэффициент смертности в этом году составил 20 на 1000 населения. В 2020 году он был равен 16,2 на 1000 населения.

При этом данные по рождаемости снижаются. Так, с января по октябрь этого года родилось 6091 человек. За аналогичный период 2020 года на свет появилось 6143 малыша. Снижение рождаемости составило 52 человека.

Таким образом, естественная убыль населения составила — 7397. В 2020 году этот показатель был равен 5010 человек. Разница — 32%.

Ранее URA.RU писало, что в сентябре в Курганской области зарегистрировано более 1400 смертей. Это почти на 35% больше, чем в сентябре 2020 года. Число новорожденных при этом сократилось с 628 до 621. Таким образом, смертность в регионе превысила рождаемость почти в 2,3 раза. Естественная убыль населения выросла за год с 420 до 791 человек в месяц (почти в 1,9 раз).

Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре в Курганской области зарегистрировано 385 смертей от COVID-19 (данные Росстата). Это в 20 раз больше, чем в сентябре 2020 года. В среднем в сентябре в Курганской области от COVID умирали по 12-13 человек в день.