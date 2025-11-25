Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Под Курганом бизнесменам заблокировали парковку бетонными блоками. Фото

25 ноября 2025 в 15:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Кетовском округе закрыли автомобильную парковку у магазинов

В Кетовском округе закрыли автомобильную парковку у магазинов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кетово (Курганская область) на бульваре Мира парковку у одноэтажного торгового павильона, где расположены популярные магазины, перегородили бетонными блоками. Причиной стало нежелание бизнесменов платить аренду за парковочное место и заниматься благоустройством территории. Об этом сообщили жители муниципалитета. 

«У торгового павильона, где находятся такие магазины, как Fix Price, Ozon и „Красное и Белое“, стоят бетонные блоки. Они не дают подъехать к входу, приходится идти пешком и нести тяжелые покупки», — рассказали очевидцы.

Источники, близкие к администрации Кетовского округа, уточнили, что установка бетонных блоков связана с тем, что арендаторы торговых точек не хотят платить за землю и ухаживать за территорией. Поэтому приняли решение — закрыть парковку. Переговоры бизнеса и власти зашли в тупик.

Продолжение после рекламы

По словам очевидцев, ситуация напоминает аналогичный случай с парковкой у ЦУМа в Кургане, где вместо стоянки сделали зону отдыха с качелями. Теперь покупателям приходится приходить за товарами пешком, поскольку подъезд к магазинам ограничен.

  • alt-text
  • alt-text
1/2

В Кетово возле торгового павильона установили бетонные блоки

Фото: telegram/Сплетница Кургана

Ранее URA.RU писало, что курганцы были недовольны решением властей о закрытии парковки у ЦУМа, на ее месте установили зону отдыха. Однако апелляционный суд постановил вернуть право автомобилистам парковаться у торгового центра. После мэрия на короткий срок открыла парковку и снова ее закрыла. В итоге у ЦУМа появился остановочный комплекс , заездные карманы для автобусов, деревянные качели, урны и торговый киоск.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал