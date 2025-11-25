В Кетовском округе закрыли автомобильную парковку у магазинов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кетово (Курганская область) на бульваре Мира парковку у одноэтажного торгового павильона, где расположены популярные магазины, перегородили бетонными блоками. Причиной стало нежелание бизнесменов платить аренду за парковочное место и заниматься благоустройством территории. Об этом сообщили жители муниципалитета.

«У торгового павильона, где находятся такие магазины, как Fix Price, Ozon и „Красное и Белое“, стоят бетонные блоки. Они не дают подъехать к входу, приходится идти пешком и нести тяжелые покупки», — рассказали очевидцы.

Источники, близкие к администрации Кетовского округа, уточнили, что установка бетонных блоков связана с тем, что арендаторы торговых точек не хотят платить за землю и ухаживать за территорией. Поэтому приняли решение — закрыть парковку. Переговоры бизнеса и власти зашли в тупик.

Продолжение после рекламы

По словам очевидцев, ситуация напоминает аналогичный случай с парковкой у ЦУМа в Кургане, где вместо стоянки сделали зону отдыха с качелями. Теперь покупателям приходится приходить за товарами пешком, поскольку подъезд к магазинам ограничен.





1/2 В Кетово возле торгового павильона установили бетонные блоки Фото: telegram/Сплетница Кургана