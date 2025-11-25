Под Курганом бизнесменам заблокировали парковку бетонными блоками. Фото
В Кетовском округе закрыли автомобильную парковку у магазинов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Кетово (Курганская область) на бульваре Мира парковку у одноэтажного торгового павильона, где расположены популярные магазины, перегородили бетонными блоками. Причиной стало нежелание бизнесменов платить аренду за парковочное место и заниматься благоустройством территории. Об этом сообщили жители муниципалитета.
«У торгового павильона, где находятся такие магазины, как Fix Price, Ozon и „Красное и Белое“, стоят бетонные блоки. Они не дают подъехать к входу, приходится идти пешком и нести тяжелые покупки», — рассказали очевидцы.
Источники, близкие к администрации Кетовского округа, уточнили, что установка бетонных блоков связана с тем, что арендаторы торговых точек не хотят платить за землю и ухаживать за территорией. Поэтому приняли решение — закрыть парковку. Переговоры бизнеса и власти зашли в тупик.
По словам очевидцев, ситуация напоминает аналогичный случай с парковкой у ЦУМа в Кургане, где вместо стоянки сделали зону отдыха с качелями. Теперь покупателям приходится приходить за товарами пешком, поскольку подъезд к магазинам ограничен.
В Кетово возле торгового павильона установили бетонные блоки
Фото: telegram/Сплетница Кургана
Ранее URA.RU писало, что курганцы были недовольны решением властей о закрытии парковки у ЦУМа, на ее месте установили зону отдыха. Однако апелляционный суд постановил вернуть право автомобилистам парковаться у торгового центра. После мэрия на короткий срок открыла парковку и снова ее закрыла. В итоге у ЦУМа появился остановочный комплекс , заездные карманы для автобусов, деревянные качели, урны и торговый киоск.
