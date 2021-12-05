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В ХМАО пришли 35 градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО несколько дней будут держаться тридцатиградусные морозы Фото:

В ХМАО ожидается похолодание до -35 градусов ночью и пасмурная погода. Холода продлятся несколько дней. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«В отдельных районах небольшой снег, изморозь. Ветер западных направлений до 8 м/с. Температура ночью -30,-35 градусов, днем -17,-22 градусов. 8 декабря переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег, изморозь. Ветер западных направлений до 8 м/с. Температура ночью до -26 градусов, днем до -23 градусов», — сказано в прогнозе Гидрометцентра.

  • По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», ближайшие три дня в Ханты-Мансийске средняя температура днем составит 24-26 градусов ниже нуля, ночью температура будет опускаться до -31 градуса. Однако уже к пятнице ожидается потепление. В четверг, пятницу и субботу синоптики обещают небольшой снег с ветром до 11 м/с.
  • В Сургуте также ожидается похолодание до -25 градусов днем, ночью температура будет опускаться до 31 градуса ниже нуля. В городе со вторника и до конца недели ожидается небольшой снег, а также ветер с порывами до 9 м/с. Потепление ожидается к пятнице. В среду и пятницу синоптики обещают пасмурную погоду.
  • В Нижневартовске будет преимущественно пасмурная погода и небольшой снег в течение всей недели. Средняя температура днем составит 18-20 градуса ниже нуля. Ночью температура будет опускаться до -29 градусов. Ожидается ветер с порывами до 10 м/с.

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В ХМАО ожидается похолодание до -35 градусов ночью и пасмурная погода. Холода продлятся несколько дней. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра ХМАО. «В отдельных районах небольшой снег, изморозь. Ветер западных направлений до 8 м/с. Температура ночью -30,-35 градусов, днем -17,-22 градусов. 8 декабря переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег, изморозь. Ветер западных направлений до 8 м/с. Температура ночью до -26 градусов, днем до -23 градусов», — сказано в прогнозе Гидрометцентра.
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