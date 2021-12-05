SPAR — якорный арендатор торгового центра (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске выставили на продажу торговый комплекс сети «SPAR Панорама» на улице Братьев Кашириных. Торговый центр продает УК «Молния недвижимость», и ее совладельцем, согласно сервису СБИС, является экс-депутат Курчатовского района Дмитрий Бухарин. За готовый бизнес просят 195 млн рублей.

«Готовый арендный бизнес: торговый комплекс „SPAR Панорама“ расположен в Калининском районе Челябинска по адресу улица Братьев Кашириных, 91А. Комплекс состоит из двух этажей, на которых располагаются более 20 арендаторов. Якорные арендаторы — SPAR и Fix Price. Площадь ТК составляет 2 тысячи 531 кв. метров», — говорится в объявлении на сайте Avito.

Продавец отмечает, что «SPAR Панорама» — небольшой районный торговый комплекс, обслуживающий покупателей в шаговой доступности. Его доходность составляет 10,8% годовых. Земля находится в собственности.

Связаться с Бухариным не удалось. По информации URA.RU, он и его семья в основном проживают за рубежом. Ранее компания экс-депутата Курчатовского района объявила о продаже «SPAR Смолино», расположенного в Ленинском районе Челябинска.

Площадь ТК «SPAR Панорама» составляет 2 тысячи 531 кв. метров Скрин: сайт Avito