05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021
02 декабря 2021

Жителей ЯНАО в течение недели ждут температурные качели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зима. Москва, красная лента, сосульки, наледь, опасность, ограждение, падение льда, зима
В ЯНАО похолодает до -36 градусов, а после потеплеет до -10 Фото:

В рабочую неделю жителей ЯНАО ждут морозы до -36 градусов с дальнейшим потеплением до -10. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«В ЯНАО 6 декабря температура воздуха составит -36 градусов с силой воздуха до 10 метров в секунду. Местами ожидается прорыв ветра до 16 метров в секунду и потеплением до -12 градусов. Во вторник прогнозируется скачки с -27 до -19 градусов тепла», — говорится в сообщении метеорологов.

Скачки температуры ожидаются во всем регионе до конца недели. По данным Gismeteo, ночью четверга температура составит -24 градуса, а после ожидается резкое потепление до -7 градусов. В пятницу температура стабилизируется до -20 градусов с силой ветра 14 метров в секунду.

Ранее URA.RU сообщало, что в выходные в ЯНАО температура воздуха составила -40 градусов ночью. Местами был сильный ветер до 16 метров в секунду и потепление до -17 градусов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В рабочую неделю жителей ЯНАО ждут морозы до -36 градусов с дальнейшим потеплением до -10. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «В ЯНАО 6 декабря температура воздуха составит -36 градусов с силой воздуха до 10 метров в секунду. Местами ожидается прорыв ветра до 16 метров в секунду и потеплением до -12 градусов. Во вторник прогнозируется скачки с -27 до -19 градусов тепла», — говорится в сообщении метеорологов. Скачки температуры ожидаются во всем регионе до конца недели. По данным Gismeteo, ночью четверга температура составит -24 градуса, а после ожидается резкое потепление до -7 градусов. В пятницу температура стабилизируется до -20 градусов с силой ветра 14 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что в выходные в ЯНАО температура воздуха составила -40 градусов ночью. Местами был сильный ветер до 16 метров в секунду и потепление до -17 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...