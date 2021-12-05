Жителей ЯНАО в течение недели ждут температурные качели

06 декабря 2021 в 12:37 Размер текста - 17 +

В ЯНАО похолодает до -36 градусов, а после потеплеет до -10 Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В рабочую неделю жителей ЯНАО ждут морозы до -36 градусов с дальнейшим потеплением до -10. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «В ЯНАО 6 декабря температура воздуха составит -36 градусов с силой воздуха до 10 метров в секунду. Местами ожидается прорыв ветра до 16 метров в секунду и потеплением до -12 градусов. Во вторник прогнозируется скачки с -27 до -19 градусов тепла», — говорится в сообщении метеорологов. Скачки температуры ожидаются во всем регионе до конца недели. По данным Gismeteo, ночью четверга температура составит -24 градуса, а после ожидается резкое потепление до -7 градусов. В пятницу температура стабилизируется до -20 градусов с силой ветра 14 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что в выходные в ЯНАО температура воздуха составила -40 градусов ночью. Местами был сильный ветер до 16 метров в секунду и потепление до -17 градусов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В рабочую неделю жителей ЯНАО ждут морозы до -36 градусов с дальнейшим потеплением до -10. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «В ЯНАО 6 декабря температура воздуха составит -36 градусов с силой воздуха до 10 метров в секунду. Местами ожидается прорыв ветра до 16 метров в секунду и потеплением до -12 градусов. Во вторник прогнозируется скачки с -27 до -19 градусов тепла», — говорится в сообщении метеорологов. Скачки температуры ожидаются во всем регионе до конца недели. По данным Gismeteo, ночью четверга температура составит -24 градуса, а после ожидается резкое потепление до -7 градусов. В пятницу температура стабилизируется до -20 градусов с силой ветра 14 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что в выходные в ЯНАО температура воздуха составила -40 градусов ночью. Местами был сильный ветер до 16 метров в секунду и потепление до -17 градусов.