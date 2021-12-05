Жителей ЯНАО в течение недели ждут температурные качели

В рабочую неделю жителей ЯНАО ждут морозы до -36 градусов с дальнейшим потеплением до -10. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.
«В ЯНАО 6 декабря температура воздуха составит -36 градусов с силой воздуха до 10 метров в секунду. Местами ожидается прорыв ветра до 16 метров в секунду и потеплением до -12 градусов. Во вторник прогнозируется скачки с -27 до -19 градусов тепла», — говорится в сообщении метеорологов.
Скачки температуры ожидаются во всем регионе до конца недели. По данным Gismeteo, ночью четверга температура составит -24 градуса, а после ожидается резкое потепление до -7 градусов. В пятницу температура стабилизируется до -20 градусов с силой ветра 14 метров в секунду.
В рабочую неделю жителей ЯНАО ждут морозы до -36 градусов с дальнейшим потеплением до -10. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «В ЯНАО 6 декабря температура воздуха составит -36 градусов с силой воздуха до 10 метров в секунду. Местами ожидается прорыв ветра до 16 метров в секунду и потеплением до -12 градусов. Во вторник прогнозируется скачки с -27 до -19 градусов тепла», — говорится в сообщении метеорологов. Скачки температуры ожидаются во всем регионе до конца недели. По данным Gismeteo, ночью четверга температура составит -24 градуса, а после ожидается резкое потепление до -7 градусов. В пятницу температура стабилизируется до -20 градусов с силой ветра 14 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что в выходные в ЯНАО температура воздуха составила -40 градусов ночью. Местами был сильный ветер до 16 метров в секунду и потепление до -17 градусов.