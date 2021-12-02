В выходные жителей ЯНАО ждут 40-градусные морозы

В ЯНАО похолодает до -40 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На выходных в ЯНАО температура воздуха понизится до -40 градусов. Как сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС, в отдаленных районах региона ожидается метель.

«В субботу 4 декабря ожидается похолодание до -30 градусов, местами температура будет до -17 градусов. Местами ожидается снег. В ночь воскресенья 5 декабря ожидается похолодание до -41 градуса и потепление к обеду до -31 градуса», — говорится в сообщении Обь-Иртышского УГМС.

Местами в ЯНАО метеорологи ожидают сильные прорывы ветра до 16 метров в секунду. В остальных районах сила ветра составит от трех до восьми метров в секунду. Прогнозируется выпадение осадков в виде снега.

Ранее URA.RU сообщало, что рабочая неделя в ЯНАО была холодной с температурой до -27 градусов. Местами в регионе было потепление с -20 до -2 градусов.