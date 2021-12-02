02 декабря 2021
01 декабря 2021

В выходные жителей ЯНАО ждут 40-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Метель. Курган, снег, непогода, метель, плохая погода, плохая видимость, холод, климат
В ЯНАО похолодает до -40 градусов Фото:

На выходных в ЯНАО температура воздуха понизится до -40 градусов. Как сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС, в отдаленных районах региона ожидается метель.

«В субботу 4 декабря ожидается похолодание до -30 градусов, местами температура будет до -17 градусов. Местами ожидается снег. В ночь воскресенья 5 декабря ожидается похолодание до -41 градуса и потепление к обеду до -31 градуса», — говорится в сообщении Обь-Иртышского УГМС.

Местами в ЯНАО метеорологи ожидают сильные прорывы ветра до 16 метров в секунду. В остальных районах сила ветра составит от трех до восьми метров в секунду. Прогнозируется выпадение осадков в виде снега.

Ранее URA.RU сообщало, что рабочая неделя в ЯНАО была холодной с температурой до -27 градусов. Местами в регионе было потепление с -20 до -2 градусов.

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На выходных в ЯНАО температура воздуха понизится до -40 градусов. Как сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС, в отдаленных районах региона ожидается метель. «В субботу 4 декабря ожидается похолодание до -30 градусов, местами температура будет до -17 градусов. Местами ожидается снег. В ночь воскресенья 5 декабря ожидается похолодание до -41 градуса и потепление к обеду до -31 градуса», — говорится в сообщении Обь-Иртышского УГМС. Местами в ЯНАО метеорологи ожидают сильные прорывы ветра до 16 метров в секунду. В остальных районах сила ветра составит от трех до восьми метров в секунду. Прогнозируется выпадение осадков в виде снега. Ранее URA.RU сообщало, что рабочая неделя в ЯНАО была холодной с температурой до -27 градусов. Местами в регионе было потепление с -20 до -2 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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