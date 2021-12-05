Жители Ноябрьска обратились в суд для получения новых квартир

Жители Ноябрьска через суд получили новые благоустроенные квартиры взамен аварийных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям аварийных домов в Ноябрьске (ЯНАО) пришлось обратиться в суд, чтобы получить новое жилье. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО, сроки переселения жителей аварийных домов, назначенные администрацией города, были чрезмерны.

«Прокуратура ЯНАО провела проверку по заявлениям граждан г. Ноябрьска, обратившихся на личный прием к первому заместителю прокурора округа. Сроки отселения дома были чрезмерны, дальнейшая эксплуатация зданий представляла угрозу для безопасности проживающих. Прокуратурой в защиту интересов граждан направлены иски в суд», — говорится в сообщении прокуратуры.

По итогам суда департамент имущественных отношений города Ноябрьска предоставил двоим жителям города новые благоустроенные квартиры. Прокуратура установила, что двое заявителей были собственниками квартир в аварийных домах, где и проживали.

Агентство направило запрос в администрацию Ноябрьска. Ответа на момент публикации не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Ноябрьска обратилась в суд для получения регионального материнского капитала. Управление соцзащиты города отказало в предоставлении выплаты за рождение ребенка, мотивируя решение отсутствием доказательств проживания женщины на территории региона.