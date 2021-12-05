Ради налогов в Свердловской области оценят миллион участков земли

В 2022—2023 годах в России должна быть проведена единая кадастровая оценка всех категорий земель и объектов капстроительства Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области ради увеличения доли налогов переоценят кадастровую стоимость более миллиона земельных участков и более 3 млн объектов капитального строительства до 2023 года. Об этом заявил руководитель управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш на пресс-конференции Интерфакс-Урал.

«Должны начаться два основных этапа кадастровой оценки — это делается из-за того, что налог платится лишь с кадастровой стоимости, а с учетом роста и различных запретов, рыночная цена объектов значительно выше», — сказал Цыганаш.

Он также обозначил количество земельных участков — чуть более одного миллиона. Но эта цифра постоянно меняется, а объектов капитального строительства значительно больше, более трех миллионов.

Также Цыганаш поделился итогами цифровизации Свердловского управления Росреестра: количество цифровых обращений в отношении недвижимости достигло уровня 44%, что на 11% больше по сравнению с 2020 годом. Самое высокое число — у ипотечных заявлений на новостройки — 77%. В среднем время обработки заявления достигает до 3 рабочих дней. Нацпроект «Цифровая экономика», который реализуется в России, позволяет не только совершенствовать законодательство в цифровой сфере, но и обеспечивать безопасность персональных данных.