05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

Ради налогов в Свердловской области оценят миллион участков земли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перепись населения в отдаленных территориях Свердловской области. Свердловская область, поселок Островное, жилой дом, деревня, изба, поселок, село, деревенский дом, хозяйство, частный сектор, хата
В 2022—2023 годах в России должна быть проведена единая кадастровая оценка всех категорий земель и объектов капстроительства Фото:

В Свердловской области ради увеличения доли налогов переоценят кадастровую стоимость более миллиона земельных участков и более 3 млн объектов капитального строительства до 2023 года. Об этом заявил руководитель управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш на пресс-конференции Интерфакс-Урал.

«Должны начаться два основных этапа кадастровой оценки — это делается из-за того, что налог платится лишь с кадастровой стоимости, а с учетом роста и различных запретов, рыночная цена объектов значительно выше», — сказал Цыганаш.

Он также обозначил количество земельных участков — чуть более одного миллиона. Но эта цифра постоянно меняется, а объектов капитального строительства значительно больше, более трех миллионов.

Также Цыганаш поделился итогами цифровизации Свердловского управления Росреестра: количество цифровых обращений в отношении недвижимости достигло уровня 44%, что на 11% больше по сравнению с 2020 годом. Самое высокое число — у ипотечных заявлений на новостройки — 77%. В среднем время обработки заявления достигает до 3 рабочих дней. Нацпроект «Цифровая экономика», который реализуется в России, позволяет не только совершенствовать законодательство в цифровой сфере, но и обеспечивать безопасность персональных данных.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Свердловской области ради увеличения доли налогов переоценят кадастровую стоимость более миллиона земельных участков и более 3 млн объектов капитального строительства до 2023 года. Об этом заявил руководитель управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш на пресс-конференции Интерфакс-Урал. «Должны начаться два основных этапа кадастровой оценки — это делается из-за того, что налог платится лишь с кадастровой стоимости, а с учетом роста и различных запретов, рыночная цена объектов значительно выше», — сказал Цыганаш. Он также обозначил количество земельных участков — чуть более одного миллиона. Но эта цифра постоянно меняется, а объектов капитального строительства значительно больше, более трех миллионов. Также Цыганаш поделился итогами цифровизации Свердловского управления Росреестра: количество цифровых обращений в отношении недвижимости достигло уровня 44%, что на 11% больше по сравнению с 2020 годом. Самое высокое число — у ипотечных заявлений на новостройки — 77%. В среднем время обработки заявления достигает до 3 рабочих дней. Нацпроект «Цифровая экономика», который реализуется в России, позволяет не только совершенствовать законодательство в цифровой сфере, но и обеспечивать безопасность персональных данных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...