Школа, нужная для города ЯНАО, появится не раньше 2035 года

В Лабытнанги к 2035 году появится школа на 430 мест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новая школа, необходимая для жителей города Лабытнаги, появится только к 2035 году. Как сообщил URA.RU читатель, ссылаясь на документ департамента строительства ЯНАО, загруженность зданий школ в городе составляет 125%.

«К 2035 году планируется строительство школы на 430 мест в районе улиц Гагарина — Ямальская — Овражская города Лабытнанги. Строительство предусмотрено генеральным планом обеспечения потребности в организации мест в общеобразовательных организациях юго-западной и юго-восточной частей города и поможет созданию современных условий для получения качественного образования», — говорится в присланном документе.

В Лабытнанги уже открыты четыре школы и уже во вторую смену в городе обучается тысяча детей. В настоящее время идет строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Орбита», которая должна обеспечить доступность проезда к образовательному учреждению.

Агентство направило запрос в администрацию города Лабытнанги. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Лабытнанги не смогли убедить главу города Марину Трескову и ее администрацию в том, что новые школы нужны в районах интенсивной застройки. В мэрии заявили, что к микрорайонам, где строится школа, прилегают другие и это поможет выбирать родителям более удобное для них образовательное учреждение.

Обновлено 15:23:

«Сроки строительства определены с учетом перспектив развития города. Сейчас строится школа на 550 мест. Новый современный объект разгрузит существующие школы, создаст для родителей и детей возможность выбора. С учетом прогноза развития демографической ситуации, в микрорайоне будущей многоэтажной застройки в дальнейшем планируется строить еще одну школу на 430 мест», — сообщили URA.RU в администрации города Лабытнанги.