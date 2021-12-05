05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

В ЯНАО мошенники собирали деньги от имени церкви

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники не смогли получить деньги через взломанную страницу ноябрьского храма Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) мошенники взломали страницу храма Архангела Михаила во «ВКонтакте» и пытались собрать деньги с прихожан. Как сообщили URA.RU в Салехардской епархии, попытка провалилась: деньги по указанным на странице реквизитам никто не перевел.

«Никаких переводов денежных средств не производилось. Мы быстро отреагировали и не допустили подобного. В епархию никто за этот промежуток времени не обращался», — сообщили URA.RU в Салехардской епархии.

В епархии добавили, что это не первая попытка взлома аккаунтов храмов и страницы архиерея в соцсетях. Священнослужители призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на сомнительные призывы о сборе денег.

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В Ноябрьске (ЯНАО) мошенники взломали страницу храма Архангела Михаила во «ВКонтакте» и пытались собрать деньги с прихожан. Как сообщили URA.RU в Салехардской епархии, попытка провалилась: деньги по указанным на странице реквизитам никто не перевел. «Никаких переводов денежных средств не производилось. Мы быстро отреагировали и не допустили подобного. В епархию никто за этот промежуток времени не обращался», — сообщили URA.RU в Салехардской епархии. В епархии добавили, что это не первая попытка взлома аккаунтов храмов и страницы архиерея в соцсетях. Священнослужители призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на сомнительные призывы о сборе денег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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