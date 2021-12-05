В ЯНАО мошенники собирали деньги от имени церкви

Мошенники не смогли получить деньги через взломанную страницу ноябрьского храма Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) мошенники взломали страницу храма Архангела Михаила во «ВКонтакте» и пытались собрать деньги с прихожан. Как сообщили URA.RU в Салехардской епархии, попытка провалилась: деньги по указанным на странице реквизитам никто не перевел.

«Никаких переводов денежных средств не производилось. Мы быстро отреагировали и не допустили подобного. В епархию никто за этот промежуток времени не обращался», — сообщили URA.RU в Салехардской епархии.

В епархии добавили, что это не первая попытка взлома аккаунтов храмов и страницы архиерея в соцсетях. Священнослужители призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на сомнительные призывы о сборе денег.