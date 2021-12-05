В курганской мэрии нашли кандидата на высокий пост

Роман Медведев может стать первым замом главы Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первым заместителем главы Кургана может стать Роман Медведев, который сейчас руководит департаментом жилищно-коммунального хозяйства. Должность первого зама стала вакантной после ухода с поста в марте Андрея Жижина. Информацией с URA.RU поделились источники, приближенные к мэрии.

«Медведева готовят к должности первого заместителя главы города. Пост вакантен с марта 2021 года, то есть девять месяцев», — уточнил один из источников.

Другой инсайдер добавил, что сотрудники департамента ЖКХ в связи с ротацией переживают. «Люди уже привыкли работать под руководством Романа Олеговича. С ним работать комфортно и понятно. В случае назначения Медведева первым замом руководить департаментом будет Андрей Благинин», — говорит инсайдер.

В пресс-службе мэрии URA.RU пояснили: «В настоящий момент идет процесс формирования структуры администрации города Кургана. После ее утверждения будет начат процесс назначения на должности».

Ранее мэр Кургана Елена Ситникова поясняла, что коллектив городской администрации справляется со своей работой в отсутствие первого заместителя главы города. По ее словам, многие люди работают в мэрии не один десяток лет и «прекрасно знают свои обязанности и свое направление работы». Бывший первый замглавы Кургана Андрей Жижин ушел из мэрии 15 марта. В мае стало известно, что он занял пост эксперта по взаимодействию с органами местного самоуправления аппарата губернатора Курганской области. В июле Жижин уволился из правительства. Инсайдеры считают, что, вероятно, его сделали ответственным за срыв выборов главы Кургана, когда в первый раз, вопреки решению единороссов, депутаты проголосовали большинством за Романа Сергеечева (12 голосов), а не за Елену Ситникову (10 голосов).