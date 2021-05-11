11 мая 2021

Источник: бывший заммэра Кургана устроился в правительство

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Пресс-конференция с директором департамента строительства и ЖКХ. Курган, жижин андрей, портрет
Бывший чиновник мэрии Андрей Жижин стал работать в правительстве Фото:

Бывший первый заместитель главы Кургана Андрей Жижин устроился работать в правительство Курганской области. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из числа чиновников и силовиков.

«Андрей Валентинович [Жижин] начал работать в правительстве Курганской области. Он осуществляет прямую коммуникацию между администрацией Кургана и губернатором региона [Вадимом Шумковым]», — пояснил инсайдер.

Другой источник добавил, что Жижина ввели в штат 11 мая. Назначили экспертом по взаимодействию с органами местного самоуправления аппарата губернатора Курганской области. «Он будет курировать работу нового руководителя, которые заменит на посту мэра Андрея Потапова. Будет передавать пожелания области и помогать», — считает инсайдер. По его мнению, должность у Жижина теперь менее ответственная и более высокооплачиваемая. Это и стало причиной его возвращения в чиновники после ухода с поста первого зама мэра, отметил собеседник.

В пресс-службу правительства региона направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Первый замглавы Кургана Андрей Жижин 15 марта ушел в отставку по собственному желанию. В разные годы он возглавлял муниципальное учреждение «Управление капитального строительства», работал на руководящих должностях в департаменте развития городского хозяйства, был директором департамента ЖКХ. Заявление о сложении полномочий главы Кургана в гордуму также подал Андрей Потапов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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