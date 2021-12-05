05 декабря 2021
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03 декабря 2021

Чиновница из ХМАО проведет четыре года в колонии за хищение

© Служба новостей «URA.RU»
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Судом доказано, что женщина вместе со своими коллегами похитили из бюджета почти шесть миллионов рублей под видом зарплаты Фото:

Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении заместителя директора «Дирекции особо охраняемых природных территорий» Елены Лайко. Ей назначено наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы и штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в совершении мошенничества совершенного с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Судом доказано, что Елена Лайко вместе с другими сотрудниками дирекции с 2015 по 2017 год изготовили поддельные платежные поручения, в которых завысили суммы зарплат и отпускных своим сотрудникам, а также размер компенсаций на дорогу к месту отдыха и обратно. Бюджету ХМАО руководители нанесли ущерб в размере пяти миллионов 900 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении еще четырех работников находится на рассмотрении суда.

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Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении заместителя директора «Дирекции особо охраняемых природных территорий» Елены Лайко. Ей назначено наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы и штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в совершении мошенничества совершенного с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. Судом доказано, что Елена Лайко вместе с другими сотрудниками дирекции с 2015 по 2017 год изготовили поддельные платежные поручения, в которых завысили суммы зарплат и отпускных своим сотрудникам, а также размер компенсаций на дорогу к месту отдыха и обратно. Бюджету ХМАО руководители нанесли ущерб в размере пяти миллионов 900 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении еще четырех работников находится на рассмотрении суда.
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