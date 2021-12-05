Чиновница из ХМАО проведет четыре года в колонии за хищение

06 декабря 2021 в 18:48 Размер текста - 17 +

Судом доказано, что женщина вместе со своими коллегами похитили из бюджета почти шесть миллионов рублей под видом зарплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении заместителя директора «Дирекции особо охраняемых природных территорий» Елены Лайко. Ей назначено наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы и штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в совершении мошенничества совершенного с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. Судом доказано, что Елена Лайко вместе с другими сотрудниками дирекции с 2015 по 2017 год изготовили поддельные платежные поручения, в которых завысили суммы зарплат и отпускных своим сотрудникам, а также размер компенсаций на дорогу к месту отдыха и обратно. Бюджету ХМАО руководители нанесли ущерб в размере пяти миллионов 900 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении еще четырех работников находится на рассмотрении суда. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении заместителя директора «Дирекции особо охраняемых природных территорий» Елены Лайко. Ей назначено наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы и штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в совершении мошенничества совершенного с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. Судом доказано, что Елена Лайко вместе с другими сотрудниками дирекции с 2015 по 2017 год изготовили поддельные платежные поручения, в которых завысили суммы зарплат и отпускных своим сотрудникам, а также размер компенсаций на дорогу к месту отдыха и обратно. Бюджету ХМАО руководители нанесли ущерб в размере пяти миллионов 900 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении еще четырех работников находится на рассмотрении суда.