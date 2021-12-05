05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

Все голы, которые привели МФК «Тюмень» в финал Лиги чемпионов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, футбольный матч, мяч, футбол, футбольное поле, спорт, футболист, футбольный мяч, кроссовки
В финал, помимо тюменцев, вышли испанцы и португальцы Фото:

Мини-футбольный клуб «Тюмень» обыграл соперников из «Кайрата» (Казахстан) в элитном раунде футзальной Лиги чемпионов УЕФА, попав в «Финал четырех», где соперниками тюменцев станут испанцы и португальцы. URA.RU показывает все голы матча.

«„Тюмень“, „Барса“ (Испания), „Бенфика“ и „Спортинг“ (Португалия) заняли первые места в своих группах элитного раунда футзальной Лиги чемпионов УЕФА, завоевав путевки в финальную стадию. Она пройдет на площадке одного из участников. Матчи состоятся 28 или 29 апреля и 30 апреля или 1 мая», — сообщается на сайте УЕФА.

5 декабря МФК «Тюмень» в матче с «Кайратом» из Казахстана одержал победу со счетом 3:2. От Тюмени голы забили Бруно Таффи (дважды) и Йован Лазаревич. Со стороны соперников — Биржан Оразов и Альберт Акбаликов.

Трансляцию игры вело АСН «Тюменская арена». Комментировал матч Дмитрий Рыбьяков.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мини-футбольный клуб «Тюмень» обыграл соперников из «Кайрата» (Казахстан) в элитном раунде футзальной Лиги чемпионов УЕФА, попав в «Финал четырех», где соперниками тюменцев станут испанцы и португальцы. URA.RU показывает все голы матча. «„Тюмень“, „Барса“ (Испания), „Бенфика“ и „Спортинг“ (Португалия) заняли первые места в своих группах элитного раунда футзальной Лиги чемпионов УЕФА, завоевав путевки в финальную стадию. Она пройдет на площадке одного из участников. Матчи состоятся 28 или 29 апреля и 30 апреля или 1 мая», — сообщается на сайте УЕФА. 5 декабря МФК «Тюмень» в матче с «Кайратом» из Казахстана одержал победу со счетом 3:2. От Тюмени голы забили Бруно Таффи (дважды) и Йован Лазаревич. Со стороны соперников — Биржан Оразов и Альберт Акбаликов. Трансляцию игры вело АСН «Тюменская арена». Комментировал матч Дмитрий Рыбьяков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...