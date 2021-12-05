В финал, помимо тюменцев, вышли испанцы и португальцы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мини-футбольный клуб «Тюмень» обыграл соперников из «Кайрата» (Казахстан) в элитном раунде футзальной Лиги чемпионов УЕФА, попав в «Финал четырех», где соперниками тюменцев станут испанцы и португальцы. URA.RU показывает все голы матча.

«„Тюмень“, „Барса“ (Испания), „Бенфика“ и „Спортинг“ (Португалия) заняли первые места в своих группах элитного раунда футзальной Лиги чемпионов УЕФА, завоевав путевки в финальную стадию. Она пройдет на площадке одного из участников. Матчи состоятся 28 или 29 апреля и 30 апреля или 1 мая», — сообщается на сайте УЕФА.

5 декабря МФК «Тюмень» в матче с «Кайратом» из Казахстана одержал победу со счетом 3:2. От Тюмени голы забили Бруно Таффи (дважды) и Йован Лазаревич. Со стороны соперников — Биржан Оразов и Альберт Акбаликов.

Трансляцию игры вело АСН «Тюменская арена». Комментировал матч Дмитрий Рыбьяков.