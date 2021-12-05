В Кургане начались проверки из-за жалоб на школьное питание

В школьных столовых проходят проверки качества питания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана, ребенок которого посещает гимназию №30, пожаловался в правительство региона на качество школьного питания. Чиновники организовали срочную проверку, говорится на сайте правительства Курганской области.

Представители департамента образования и науки изучили меню, проверили документы и пообщались с поварами и школьниками. «Дети ответили, что в целом довольны тем, как их кормят в столовой. В подтверждение тому — множество пустых тарелок в месте сдачи посуды. Однако некоторые ребята рассказали, что меню не всегда удовлетворяет их предпочтениям, например, некоторые не едят суп или рыбу не только в школе, но и дома», — говорится на сайте властей.

К качеству блюд в итоге претензий у комиссии не возникло. При этом ревизоры рекомендовали школьному руководству наладить большее взаимодействие с родителями, чтобы их привлекать для контроля качества еды и меню.

«В каждой образовательной организации мы рекомендуем составить график привлечения родительской общественности. Для этого родителям необходимо через классного руководителя заявить о своем желании либо готовности принять участие в общественном родительском контроле. Затем формируется график и родители в удобное для них время могут прийти в школьную столовую, увидеть все своими глазами, снять пробы блюд, пообщаться с персоналом и ребятами», — пояснил первый замдиректора департамента Иван Хлебников.

URA.RU писало, что в Кургане 3 декабря прошло внеочередное заседание гордумы. Депутаты приняли решение до конца декабря сделать питание для учащихся 1-4-х классов двухразовым. Также агентство сообщало, что в сентябре в столовых образовательных организаций Курганской области не хватало 380 сотрудников. В Кургане на тот момент искали 144 работника этой сферы.